İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Kemalpaşa ve Tire ilçelerindeki trafik kazalarında iki kişi yaralandı.

İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
19 Aralık 2020 Cumartesi 20:27

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa ilçesi İnönü Caddesi'nde ilerleyen F.Y. (40) yönetimindeki 35 AD 7264 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cemal Ö. idaresindeki 35 PCC 53 plakalı araçla çarpıştı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil, Çayırlar Küme Evleri mevkisinde Hasan K'nin kullandığı 35 KS 100 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 35 AD 7264 plakalı otomobil yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Kazada sürücü F.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Tire'de ATV devrildi

Tire ilçesinde de Gökçen Mahallesi'nden ilçe merkezine ilerleyen Ü.U yönetimindeki 45 EE 346 plakalı ATV devrildi. Aracın altında kalan Ü.U. yaralandı. Ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Önceki Haber
Online Baskı Firmaları
Sonraki Haber
Sanatçı Haluk Levent, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.