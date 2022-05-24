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İzmir'de tramvay çocuğa çarptı. İşte o anlar...

İzmir Konak'ta otomobillerin arasında koşarak karşıya geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa tramvay çarptı. Kaza nedeniyel A.N.K. ağır yaralanırken, o anlar ise otomobil kamerası ile görüntülendi

24 Mayıs 2022 Salı 08:40

Kaza, dün saat 17.45 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkisinde meydana geldi. Bir arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçmek için koşan A.N.K., bu sırada hareket halinde olan tramvayı fark etmedi. Otomobillerin arasından çıkarak tramvay hattına giren A.N.K.'ye tramvay çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz kız, metrelerce savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüleri A.N.K.'ya yardım etmek için olay yerine koştu. Durumun bildirilmesi olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından A.N.K., ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan A.N.K.'nın, vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.

Bu arada yolun kaşısına geçerken tramvayın çarpması sonucu A.N.K.'nın yaralandığı kaza anı, bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobillerin arasından koşan A.N.K., aniden tramvay yoluna giriyor. Bu sırada hareket halinde olan tramvay, çocuğa çarparak duruyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, çocuğa yardım etmek için koşuşturmaları görüntülerde yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #tramvay #kaza #tramvay çocuk çarpma
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