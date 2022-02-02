ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
0
İZMİRLİ FOTOĞRAFÇI DÜNYA 1.Sİ OLDU
İZMİRLİ FOTOĞRAFÇI DÜNYA 1.Sİ OLDU
0
İNTERNET HIZINDA 103 OLDUK!
İNTERNET HIZINDA 103 OLDUK!
0
TEPKİLERE YANIT VERDİ!
TEPKİLERE YANIT VERDİ!
0

İzmir'de vahşet! Yanan valizden ceset çıktı!

İzmir'de vahşet! Yanan valizden ceset çıktı!
02 Şubat 2022 Çarşamba 08:40

İzmir Buca'da yol kenarındaki yangın ekipleri harekete geçirdi. İhbara giden ekipler yanan bir valizle karşılaştı. Valizden 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi çıktı.

Buca ilçesinde, dün saat 21.00 sıralarında bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak İzmir Çevreyolu Işıkkınt yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, demir bariyerlerin dışında bir valizin yandığı belirledi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, valizde yanmış bir ceset olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, bölgeye şerit çekip güvenlik önlemi aldı. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, valizin bulunduğu noktada detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Valizden çıkartılan kimliği belirsiz erkek cesedinin 40'lı yaşlarda olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), valizi yol kenarına bırakıp ateşe veren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #buca #valiz #ceset #ceset bulundu
Önceki Haber
İEÜ’deki satışta flaş gelişme! Mahkeme ara kararını açıkladı
Sonraki Haber
Kılıçdaroğlu'na 'hain' diyen çocuk konuştu: Söylediğime pişmanım!
İEÜ’deki satışta flaş gelişme! Mahkeme ara kararını açıkladı
İEÜ’deki satışta flaş gelişme! Mahkeme ara kararını açıkladı
0
Genç kızı öldürüp cesedini ormana atmıştı, cezası belli oldu
Genç kızı öldürüp cesedini ormana atmıştı, cezası belli oldu
0
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı: Yüzde 80 zam!
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde toplu iş sözleşmesi imzalandı: Yüzde 80 zam!
0
İzmir Büyükşehir'den trafiği rahatlatacak bir adım daha!
İzmir Büyükşehir'den trafiği rahatlatacak bir adım daha!
0
İzmirli fotoğrafçı dünya birincisi oldu
İzmirli fotoğrafçı dünya birincisi oldu
0
İzmir'de 50 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
İzmir'de 50 milyon liralık kaçak sigara ele geçirildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.