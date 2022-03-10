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İzmir'de vatandaşı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu yakalandı!

İzmir'de vatandaşı 4,5 milyon lira dolandıran kuyumcu yakalandı!
10 Mart 2022 Perşembe 13:06

İzmir'de kuyumculuk yapan 37 yaşındaki Mehmet Esen, kendisine güvenen ensaf ve mahalleliyi 4,5 milyon TL dolandırarak kayıplara karışmıştı. Esen, İstanbul'da yakaladı. Esen'in ilk ifadesinde paralarla borçlarını ödediğini söylediği öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan Esen, tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gaziemir ilçesi Önder Caddesi'nde 10 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Esen, iddiaya göre, alışveriş için dükkanına gelen komşu esnaf ve mahalleliden para aldı ancak çeşitli bahanelerle altınları vermedi. Kendisine güvenenleri oyalayan Esen, 2 Mart'ta dükkanın kepenklerini kapatıp, ortadan kayboldu. Kuyumcuya ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayanlar, dükkanın önünde bir araya geldi. Mağdurlardan 23'ü, Esen hakkında polise şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, kuyumcunun, 4,5 milyon liralık haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu Mehmet Esen'in, akrabası olan M.E.'nin desteğiyle İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul'da saklandığı evde dün gözaltına alınan Mehmet Esen ile yardım eden akrabası M.E., İzmir'e getirildi. Kuyumcu Esen'in, İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ndeki ifadesinde, "Borçlarım vardı, paralarla onları ödedim" dediği öğrenildi.

Mehmet Esen ve akrabası M.E., dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dolandırıcılık #kuyumcu
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