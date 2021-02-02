İzmir'de yağmur felaketi: Çok sayıda dere taştı

İzmir'de gece saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle çok sayıda dere taştı

İzmir'de adeta yağmur afeti yaşanıyor. Gece saatlerinden itibaren yağan sağanak yağış birçok yerin sular altında kalmasına neden oldu. Çok sayıda dere taştı, evler su altında kaldı.

Trafik de durma noktasına geldi. Başkan Tunç Soyer, İzmirlileri gerekmedikçe trafiğe çıkmama konusunda uyardı.

Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerinde dereler taştı. Bazı derelerin debisi yükseldi. Aliağa-Cuma Ovası arası çalışan banliyö treni saat 07.30'da durdu.

Sağanak etkisini sürdürürken, itfaiye ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye çalışması başlattı.

İtfaiye ekipleri de evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.