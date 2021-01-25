İzmir'de yağmurlu hafta

İzmir'de yağmurlu günler başlıyor. Soğuk havalar gitti ancak şimdi de yağmur zamanı

İzmir'de geçen hafta etkili olan soğuk havalar yerini ılık ve yağmurlu havaya bıraktı.

İzmir'de bugün ılık ancak yağmurlu bir hava hakim. Salı ve çarşamba günü de yağmur etkili olacak. Salı günü hava sıcaklığı en fazla 16 dereceye kadar yükselirken, çarşamba günü ise biraz daha soğuyacak ve 11 derece olarak hissedilecek.

Perşembe ve Cuma günü İzmir'de hava durumu parçalı bulutlu görünüyor. Güneş yüzünü gösterecek ancak bulutlar da etkili olacak. Perşembe günü hava sıcaklığı ise en fazla 8 derece olarak hissedilecek. Cuma günü de en yüksek sıcaklık 11 derece olarak görülüyor.

Hafta sonu da İzmir'de yine yağmur var. Cumartesi ve pazarı yağmurlu olarak geçirecek İzmir'de sıcaklık ise en fazla 17 derece olarak hissedilecek.