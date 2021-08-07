İzmir'de yangın 1 saatte kontrol altına alındı

İzmir'in Tire ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı
Tirenin kırsal Osmancık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Tire ilçesinin kırsal Osmancık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.