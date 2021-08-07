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İzmir'de yangın 1 saatte kontrol altına alındı

İzmir'in Tire ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İzmir'de yangın 1 saatte kontrol altına alındı
07 Ağustos 2021 Cumartesi 14:19

Tirenin kırsal Osmancık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Tire ilçesinin kırsal Osmancık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar alan zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir yangın #tire yangın
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