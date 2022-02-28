İzmir'de yangın: İki kişi hayatını kaybetti

İzmir Konak'ta bulunan bir evde henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangında dumandan zehirlendikleri öğrenilen 24 yaşındaki Sıtkı Korcan Öztim ve 20 yaşındaki Türkan Hazan Geboloğlu hayatını kaybetti



Yangın, dün saat 14.00 sıralarında, Güzelyalı Mahallesi 24 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında, henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Harun Öztim'e ait evden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Daireye giren ekipler, evde Sıtkı Korcan Öztim ile Türkan Hazal Geboloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Öztim ve Geboloğlu'nun cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Yangında hayatını kaybeden Sıtkı Korcan Öztim'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.