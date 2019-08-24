İzmir'de yaralı caretta caretta tedavi altına alındı

Selçuk ilçesi Pamucak mevkisindeki sahilde yaralı deniz kaplumbağası gören vatandaşlar, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.

Bölgeye ekibiyle birlikte gelen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, caretta caretta cinsi kaplumbağanın başından yaralı olduğunu belirledi.

Kaplumbağa, özel bir veteriner kliniğinde röntgeninin çekilmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü yetkililerinin de desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) götürüldü.

Kaplumbağanın tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar denize bırakılacağı bildirildi.