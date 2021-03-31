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İzmir'de yıkılan bina sayısı belli oldu!

İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Bugüne kadar yıkımına karar verilen 600 binadan 110'unun yıkıldığı öğrenildi

İzmir'de yıkılan bina sayısı belli oldu!
31 Mart 2021 Çarşamba 10:59

Ege Denizi'nde geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, İzmir’de yıkıma yol açtı. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği depremde, yıkılan binaların yanı sıra birçok binada da 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede hasar oluştu. Depremde ağır hasar gören 600 binadan 110'unun yıkımı tamamlandı. Geri kalan 490 binanın kontrollü olarak yıkımı için çalışmalar ise sürüyor. Yıkım işlemleri ise dron ile görüntülendi.

İzmir Depremzedeler Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, "Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Şu an 79 bin 272 hasarlı binamız var. Bunlar ağır, orta ve hafif hasarlı binalar. 1,5- 2 aya kadar ağır hasarlı binaların yıkımı biter diye düşünüyoruz" dedi. 100 metrekarelik bir dairenin tekrar inşa edilmesinin maliyetinin 350- 400 bin lira tutarında olduğunu da belirten Özkan, depremzedeler için kentsel dönüşüme verilen kredi faizinin 0,3'e düşürülmesini istedi. Desteğe ihtiyaçları bulunduğunu belirten Özkan, "Lütfen sesimize kulak verin. Devletimiz bu konuda bize yardımcı olsun. Desteğe ihtiyacımız var" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #deprem #izmir yıkım
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