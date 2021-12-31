İzmir'de yılbaşı önlemleri | Binlerce polis görev yapacak

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yılbaşında İzmirlilerin yeni yılı huzur içinde geçirmesi için 6 bin 862 güvenlik gücü ve 3 bin 154 sağlık çalışanın görev yapacağını açıkladı.

HABER EKSPRES- İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yılbaşı gecesi ve sonrasının huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri duyurdu.

Vali Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İzmirlilerin yeni yılı huzur içinde karşılaması amacıyla, 5 bin 631 emniyet,bin 45 jandarma,186 sahil güvenlik ve 3 bin 154 sağlık personelinin görev başında olacağını ifade etti.

Vali Köşger, açıklamalarının devamında ise “Biz de birim amirleri ile birlikte sahada olacağız. İzmirlilere mutlu yıllar,mesai arkadaşlarıma hayırlı görevler diliyorum” ifadelerini kullandı.