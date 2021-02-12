İzmir'de yine yağmur felaketi: Evler su altında kaldı

İzmir'de dün gece saatlerinde yine sağanak yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle Karşıyaka'da dere taştı, evler su altında kaldı

İzmir'de sel felaketlerinin sonu gelmiyor. Dün gece yine sağanak yağış İzmir'de etkili oldu. Yağmur nedeniyle Karşıyaka Örnekköyl Mahallesi'nde bulunan dere taştı. Derenin taşması ile 7554 sokak su ve balçık altında kaldı.

Mahallede yaşayan vatandaşlar evlerine dolan suları temizlemeye başladı.

Her yağmurda tedirgin olduğunu belirten Fadime Çalışkan, "Her yağmurda bu dere taşıyor ve evlerimiz su doluyor. Ne kadar önlem alsak da başarılı olamıyoruz. Buraya taşındım taşınalı 5'inci kez evimi su basıyor. Bundan önce de yılbaşında evimi su basmıştı. Sürekli korku içindeyiz. Sürekli tanıdıklar 'Bu gece yağmur var' diye arıyor. Gece yine yağmurun etkisini arttıracağı söyleniyor. Uyumak yok. Yağmur korkusundan halılarımı seremiyorum. Tek çare bu dereye çözüm bulmak" dedi.



İMECE USULÜ SU BOŞALTILIYOR

Evini su basan komşusuna yardıma gelen Nermin Can da "Uykumuzdan uyandık ve komşumuza yardımcı olmaya geldik. Evini sürekli su basıyor. Yağmur haberi aldığımızda hemen komşularımızı uyarıyoruz. Kendi kendimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz alıştık artık. Eşyaları kurumadan bir kez daha ıslanıyor. Önce kapının önündeki suları temizledik. Şimdi de evin içindekileri tahliye etmeye çalışıyoruz. Bu dereye artık çözüm bulunsun" diye konuştu.

'HER YAĞMURDA SABAHA KADAR BEKLİYORUZ'

Dereye çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Zehra Özcan ise "Her yağmurda sabaha kadar bekçiyiz. Dere taşıyor ve çamurlu sular evlerimizin içine doluyor. Bıktık artık. Buna artık bir çözüm bulunsun. Bu dereye ne yapılıyorsa yapılsın. Her yağmurda sabaha kadar beklemekten sıkıldık" dedi.