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İzmir'de yüzülebilir körfez için çalışmalar sürüyor

İzmir Körfezi’ni yeniden yüzülebilir hale getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK’la yürüttüğü Oşinografik İzleme Projesi kapsamında İzmir Körfezi’ndeki değişim bilimsel veriler ışığında gözlemliyor

İzmir'de yüzülebilir körfez için çalışmalar sürüyor
11 Mayıs 2022 Çarşamba 12:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliğiyle yürüttüğü İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi kapsamında Körfez’deki çalışmalara devam ediyor.

Türkiye’de gözlem ve modelleme ile su kalitesinin izlendiği ilk sistem unvanı taşıyan projede 17 kişilik uzman kadro görev alıyor. Her mevsim birer kez olmak üzere yılda 4 kez TÜBİTAK Marmara gemisiyle Körfez’e açılan bilim insanları sudaki fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik kaliteyi ölçüyor. Bu yöntem sayesinde sudaki değişim ve ekolojik gelişmeler kontrol edilebiliyor. İki yıl sürecek proje kapsamında, 2022 yılında işletmeye alınacak olan Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi’nin deşarj bölgesinde, 3 istasyonda mevsimsel örneklemeler ile birlikte İzmir Körfezi’nde toplam 39, Yeni Foça ve Seferihisar Akarca koylarından 9’ar istasyonda gözlem yapılıyor. Bu yıl ilk kez geçtiğimiz yıllardaki çalışmalara ek olarak İzmir Körfezine akan ana derelerden Ağıl, AOSB, Peynircioğlu, Bostanlı, Ilıca, Bornova, Meles, Manda, Poligon, Hacıahmet gibi derelerden ayrıca Gediz Nehri’nin deniz ile buluştuğu noktalardan aylık örneklemeler de yapılıyor. Böylece körfeze gelen kirlilik yükü ve sediment taşımını hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunuyor. 3 milyon 400 bin liraya mal olan proje, deniz altındaki canlı yaşamını da izleme imkanı sağlıyor. Proje kapsamında bilimsel çalışmayı destekleyecek şekilde 12 ayrı noktadan su altı görüntüleme yapılıyor ve arıtma tesislerinin bölgelerine olan etkileri de gözleniyor.


Gediz Nehri’nin körfezle birleştiği noktadan da örnekleme alınacak


İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Şube Müdürlüğü’nde görevli Su Ürünleri Mühendisi Senem Karabağlı, “TUBİTAK 57 istasyondan 4 mevsim numuneler alacak. Su altı görüntülemeleri de yapacak. Körfezdeki iyileşme çalışmaları 20 yılı aşkın süredir izliyoruz. Bu sene ilk defa ayrıca körfeze akan on adet ana dereden ve Gediz Nehri’nin körfezle birleştiği çıkış noktasından da aylık olarak örneklemeler alınacak ve bunlarda TUBİTAK tarafından incelenecek. Yüzülebilir Körfez hedefine adım adım yaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.  


Hedef yüzülebilir Körfez


İZSU Genel Müdürlüğü Körfez Şube Müdürlüğü’nde görevli Hidrograf Jeoloji Mühendisi Bora Sonuvar ise 2022 yılının ilk örneklemesini gerçekleştirdiklerini belirterek, “İzmir Körfezi yaklaşık 67 kilometrelik bir derinliğe sahiptir ve açık denizden kara içine doğru ilerler. Bunun 12 kilometrelik kısmı iç körfezimizi oluşturur. İzmir Körfezi dış, orta ve iç körfez olmak üzere üçe bölünür. TUBİTAK Marmara araştırma gemisi de bu bütüncüllük içerisinde hem su kolonunda hem de sedimanda ölçümler yapacak. Sabit istasyonlardan örneklemeler alınarak fiziksel ve biyokimyasal değerlendirmeleri yapılır. Su kolonu ve ana su kütleleri içerisindeki deniz canlılığı değerlendirilir. İZSU Genel Müdürlüğü körfezdeki canlılığı bilimsel veriler ışığında inceliyor. Besin zincirinin en üstünden en alt deniz canlısına tek hücreliler dahil olmak üzere değerlendiriliyor. Bu izlemlere biz de sahip olduğumuz ‘Metoo Oşinografik  İstasyonlar’ vasıtasıyla destek veriyoruz. Bütün raporlara, 7/24 yapılan ölçümlerle elde edilen verilere ulaşılabiliyoruz” dedi. 

Etiketler; #izmir #yüzülebilir körfez #izmir körfezi
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