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İzmir'de zabıtaya saldırı: 3 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, minibüslerde gıda ürünü satan kişilere müdahale etmek isteyen zabıta ekipleri ile esnaf arasında kavga çıktı. Olayda, 3 zabıta memuru yaralanarak hastaneye kaldırıldı

İzmir'de zabıtaya saldırı: 3 yaralı
23 Mart 2021 Salı 14:17

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Karabağlar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Karabağlar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, şikayet üzerine sanayi sitesi içerisinde, minibüslerden gıda ürünü satan kişilere yönelik denetim düzenledi. Ekiplerin, minibüslerin önüne konulan tenteler, masa ve sandalyeleri aldığı sırada sanayi sitesindeki esnaf duruma müdahale etmek istedi. Bu sırada, zabıta  ekipleri ile site esnafı arasında kavga çıktı. Sopaların ve demir sandalyelerin de kullanıldığı kavgada, 1 zabıta memuru başından yaralanırken, 1'inin burnu, 1'inin ise kolu kırıldı. Yaralanan 3 memur, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Memurların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #zabıta #zabıta saldırı #karabağlar
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