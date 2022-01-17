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İzmir'deki bit pazarı alanında yangın!

İzmir'in Konak ilçesinde, pazar günleri 'bit pazarı' kurulan alanda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü

17 Ocak 2022 Pazartesi 15:18

Ege Mahallesi'nde, pazar günleri 'bit pazarı' olarak kullanılan yapının üst katında, saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. İçinde kimsenin olmadığı belirlenen yapıda hasar meydana geldi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #bit pazarı #yangın
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