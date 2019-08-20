İzmir'deki yangın 3. gününde

Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

İzmir'deki yangın 3. gününde
20 Ağustos 2019 Salı 09:17
Karabağlar'da başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangını devam ediyor.
Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.
Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor.
Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerini tehdit etmediği bildirildi.

Önceki Haber
2019 Yılının İlk 6 Ayında En Çok Okunan 20 Kitap
Sonraki Haber
Çocuğumuz gibi baktık iyi prim istiyorum
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.