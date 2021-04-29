O İSİM HAYATINI KAYBETTİ
O İSİM HAYATINI KAYBETTİ
0
192 MİLYONDAN FAZLA HAYVAN...
192 MİLYONDAN FAZLA HAYVAN...
0
İZMİR'DE DANS SINIR TANIMADI
İZMİR'DE DANS SINIR TANIMADI
0
SAHİPLENENLERE SEPET!
SAHİPLENENLERE SEPET!
0

İzmir depremiyle ilgili 19 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda standartlara uygun olmayan malzeme kullandıkları, projelendirme aşamasında hata yaptıkları ve kusurlu oldukları belirlenip, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 2’si daha yakalandı. Soruşturma kapsamında toplam 19 kişi gözaltına alınırken, 3 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi

İzmir depremiyle ilgili 19 kişi gözaltına alındı
29 Nisan 2021 Perşembe 13:06

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 8 binada toplam 115 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bilirkişi olarak görevlendirilen toplam 7 akademisyenden yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihai raporlar hazırlanması istendi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilen ön raporlar sonrası daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisi hakkında 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem yapılmak üzere dosyalarının tefrik edildiği açıklandı.

Standartlara uygun olmayan malzeme kullandıkları, projelendirme aşamasında hata yaptıkları ve kusurlu oldukları belirlenip, haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 17’si dün, polis tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 2'si de bu sabah yakalandı. Böylelikle gözaltına alınanların sayısı 19'a yükseldi. Diğer 3 şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir depremi #izmir gözaltı
Önceki Haber
Tam kapanmada İzmir'de ulaşım nasıl olacak?
Sonraki Haber
Yok artık! Belediyenin çiçeklerini çaldılar!
Buca Belediyesi'nde coşkulu 1 Mayıs kutlaması
Buca Belediyesi'nde coşkulu 1 Mayıs kutlaması
0
Tam kapanmada İzmir'de ulaşım nasıl olacak?
Tam kapanmada İzmir'de ulaşım nasıl olacak?
0
Çiğli Belediyesi'nde erken 1 Mayıs kutlaması
Çiğli Belediyesi'nde erken 1 Mayıs kutlaması
0
Karabağlar Belediyesi ‘tam kapanmada’ sahada olacak
Karabağlar Belediyesi ‘tam kapanmada’ sahada olacak
0
İzmir Tınaztepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İzmir Tınaztepe Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
0
İzmir'de 1 Mayıs anmasına müdahale!
İzmir'de 1 Mayıs anmasına müdahale!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.