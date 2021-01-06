İzmir'e 6.8'lik deprem uyarısı!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen depremin, deprem üretebilen diğer fayları tetiklediğini söyledi

30 Ekim'de Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti. Onlarca binanın hasar gördüğü, bazı binaların yıkıldı depremle ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bir açıklama yaptı.

Sözbilir, 6.6 büyüklüğündeki depremin bölgedeki diğer fayları tetiklediğini söyledi. Sözbilir, Samos'un batısında bulunan ve 6.8'lik deprem üretebilecek bir fayın da tetiklendiğini açıkladı.

Prof. Dr. Sözbilir sözlerine şöyle devam etti: "Bugüne kadar artçı deprem sayısı 5 bini geçti. Samos'un kuzeyi 6.6 büyüklüğündeki fayın kırıldığı kesim. Çoğunlukla burada yoğunlaştı artçılar. Bunun dışında doğu ve batı kesimlerle Gümüldür tarafında da belli yoğunlaşmalar mevcut. Bu aslında, bölgedeki bazı fayların tetiklendiği anlamına geliyor. 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası artçılar Samos'un kuzeyinde devam ederken, adanın batısı ve doğusundaki bazı faylarda belli tetiklenmeler gelişti. Sismoloji istasyonlarından, özellikle batı kesimindeki kuzeydoğu zonunda belli hatlar boyunca odak mekanizma çözümleri elde edildi. Doğu ve batıdaki depremlerin mekanizmasının, farklı olduğu ortaya çıktı".

Samos'un batısındaki fayların Güzelbahçe, Tuzla, Seferihisar fayının denizdeki karşılığı olduğunu belirten Sözbilir, Samos'un batısındaki bu fayların 6.8 büyüklüğünde depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Bu fayların 1900lü yıllar öncesi dönemlerde bu tür depremler ürettiğini belirten Sözbilir, gelecekte de bu tür depremler üretme potansiyelinin olduğunu açıkladı.

Sözbilir, özellikle Bayraklı, Bostanlı, Alsancak, İnciraltı, Karşıyaka, Ürkmez, Güzelbahçe gibi bölgelerde kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.