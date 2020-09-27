İzmir'e geldi, gözlükleri attı

Amerika'nın Miami kentinde yaşayan Levent Batı, Özel Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nde geçirdiği operasyonunun ardından yıllardır kullandığı gözlükten tek bir ameliyatla kurtuldu

Her iki gözünde de uzak ve yakın görme bozukluğuyla astigmat bulunan 51 yaşındaki Levent Batı, Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nde Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu'nun gerçekleştirdiği operasyonun ardından eski sağlığına kavuştu.

İzmirli olduğunu ve ziyaret için kente geldiğini belirten Batı, muayene için geldiği Kaşkaloğlu'nda aynı gün içinde ameliyat olmaya karar verdiğini belirterek, adeta yeni bir dünyaya gözlerini açtığını vurguladı.

Uzun yıllar gözlük kullandığını ve özellikle çalışırken, gece araba kullanırken sıkıntı çektiğini dile getiren Levent Batı, tek ameliyatla hem üç görme kusurunun tedavi edildiğini, hem de gözlükten kurtulduğunu dile getirdi.

Başarılı sonuç veriyor

Operasyon hakkında bilgi veren Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu da, femto lasik yöntemiyle iki gözün de görme kusurlarının en düşük seviyeye getirildiğini kaydeder, hastanın aynı gün normal yaşamına dönebildiğini söyledi.

Halk arasında göz çizdirme operasyonu olarak bilinen femto lasik yönteminin, hem hekime hem de hastaya önemli avantaj sağladığını dile getiren Kaşkaloğlu, artık ameliyatların bu yöntemle daha güvenli ve başarılı gerçekleştirilebildiğini de sözlerine ekledi.