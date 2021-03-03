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İzmir'e Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Bayraklı’daki İzmir Adalet Sarayı yakınında inşa ettiği tam otomatik otopark Mayıs ayında hizmete açılacak. 636 araç kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkında araç bekleme süresi 3,5 dakika olacak

İzmir'e Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı
03 Mart 2021 Çarşamba 11:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Karabağlar'da geçen yıl 160 araç ve 38 motosiklet kapasiteli Selvili Yeraltı Otoparkı'nı hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı'da yeni kent merkezi ve Adalet Sarayı'nın bulunduğu bölgede artan otopark ihtiyacına yanıt vermek için tam otomatik otopark inşa ediyor. 636 araçlık kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük tam otomatik otoparkı olacak  Smyrna Tam Otomatik Otoparkı Mayıs ayında hizmete girecek.

 

Göreve gelirken verdiği, kentteki otopark sorununu en kısa sürede çözme sözünü hatırlatan Başkan Soyer, “İzmir genelinde 62 bin araçlık otopark kapasitesini en kısa sürede en az 100 bin araca çıkaracağımızı söylemiştik. Bayraklı ve İzmir, Smyrna Tam Otomatik Otoparkı ile yeni ve modern bir otoparka kavuşacak” dedi.

Yeşil bina

İzmir Adalet Sarayı'nın da aralarında bulunduğu büyük iş merkezlerine ev sahipliği yapan Bayraklı Salhane Mahallesi'nde bin 100 metrekarelik alanda çelik konstrüksiyondan yapılan 44 metre yüksekliğindeki otopark, 18 araç park katından oluşuyor. Adını bulunduğu Bayraklı Smyrna meydanından alan Smyrna Tam Otomatik Otoparkı’nın 12 katında binek, 6 katında ise yüksek araçlara yer verilecek.  Giriş katından aynı zamanda 6 araç giriş veya çıkış yapabilecek. Tamamen otonom bir sistem ve hız-enerji verimliliği yüksek yazılımla hizmet verecek otoparkta, bir aracın getirilme süresi 3,5 dakika olacak. Binanın zemin katında sürücülerin araçlarını bekleyecekleri fuaye alanı ve gişe bulunacak. Çevre yapılarla uyumlu mimarisiyle dikkat çeken tam otomatik otoparkın zeminden 12 metre yüksekliğe kadar olan cephesi yeşil bitki örtüsü ile fark yaratacak. Otopark yaklaş ık 42 milyon liralık yatırımla hizmete alınacak.

Etiketler; #izmir #otopark #türkiye #izmir büyükşehir
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