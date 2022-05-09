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İzmir Ekonomi Üniversitesi 16 kişi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi 16 kişi alacak
09 Mayıs 2022 Pazartesi 10:42

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre eğitim dili İngilizce olan Ekonomi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

İlan için başvurular 9 Mayıs 2022 ile 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

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