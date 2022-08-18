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İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 kişi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 kişi alacak
18 Ağustos 2022 Perşembe 08:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan için başvurular 17 Ağustos 2022 ile 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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