İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyen alımı

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır." duyurusu yer aldı.

İlan için son başvuru tarihi 5 Mart 2021 olarak açıklandı.

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