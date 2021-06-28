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İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü 7 öğretim üyesi alımı yapacaklarını duyurdu

İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyesi alımı
28 Haziran 2021 Pazartesi 10:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre eğitim dili İngilizce olan Ekonomi Üniversitesi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca nitelikleri ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda bel irtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

İlan için son başvuru tarihi ise 12 Temmuz 2021 olarak belirtilmiştir.


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