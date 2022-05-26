İzmir, EXPO 2026 ile daha da güçlenecek

2026 yılında İzmir’in ev sahipliğinde Uyum İçinde Yaşamak (Living in Harmony) ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’sunun kent için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan İzmir iş dünyası temsilcileri, EXPO’nun Yeşildere bölgesinde yapılmasına ilişkin tereddütlerin ise diyalog ve uzlaşı içinde giderilebileceğini ve Türkiye’nin hiçbir uluslararası etkinlikte bugüne kadar sıkıntı yaşamadığını kaydetti

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir iş dünyası temsilcileri, İzmir’in ev sahipliğinde 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında “Uyum İçinde Yaşamak (Living in Harmony)” ana temasıyla yapılacak Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’su ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “şehrin kaderine yön verecek proje” olarak müjdelediği EXPO 2026’nın Yeşildere’de yapılmasına ilişkin Haber Ekspres’e özel değerlendirmelerde bulundu. EXPO 2026’nın İzmir’de yapılacak olmasının kent için önemli bir kazanım olacağını vurgulayan İZTO, İTB, EİB ve ESİAD Başkanları, Yeşildere bölgesinde yaklaşık 100 hektarlık alanda yapılması planlanan EXPO alanına ilişkin kamulaştırma, kiralama ve tahsis işlemlerinin üç yılda bitirilmesinin mümkün olup olmayacağı noktasındaki tereddütlerin ise diyalog ve uzlaşı içinde giderilebileceğini kaydetti.

İzmir için önemli bir kazanım

2026 Botanik EXPO’sunun İzmir için çok önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan İzmir Ticaret Odası(İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Dünya EXPO’ları ve Tematik EXPO’lar ulusları bir araya getiren ve yalnızca düzenlendikleri periyotta değil, hazırlık sürecinde ve sonrasında da kent ekonomisine katkıda bulunan çok önemli organizasyonlardır. Bu doğrultuda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın girişimleri kentimizde düzenlenecek olan 2026 Botanik EXPO’sunun kentimiz için çok önemli bir kazanım olduğu inancındayız. Botanik EXPO kentimizin halihazırda çok güçlü olduğu süs bitkileri sektörünü daha da ivmelendirecek, aynı zamanda 4 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçisiyle kentimizin ekonomik gelişimine ciddi katkı sunacaktır. Kentimizin turizmdeki payını artırmaya yönelik, başta Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışan Odamız, EXPO 2026 hazırlık sürecinde de üzerine düşen çalışmaları yapacak ve kentimizin yeni bir esere kavuşması için gerekli katkıyı sağlayacaktır. Oda olarak kentimizde her türlü uluslararası etkinliğin düzenlenmesine yönelik faaliyetin içerisinde bulunuyoruz. Amacımız kongre, fuar, spor ve kruvaziyer turizmi ile İzmir’de şehir turizmini artırmak, kentimize gelen nitelikli turist sayısını fazlalaştırmak. Bu amaçla İzmir’deki diğer kurum ve odalarla işbirliğinde çalışıyoruz” dedi.

Sektörü uluslararası arenaya taşıyacak

İzmir’in Bayındır, Ödemiş, Urla ve Menderes ilçelerinin süs ve bahçe bitkileri üretiminde ülke çapında önde olduğunu da kaydeden İZTO Başkanı Özgener, “Bu organizasyonun kentimizde gerçekleşmesi sektörün de uluslararası arenaya çıkmasına vesile olacaktır. Uyum ve doğa konusu, sürdürülebilir bir gelecek için de uygun unsurları oluşturuyor. Yeni yaşam alanlarında kent içinde sağlıklı vahalar oluşturabilmek de gelecekteki metropollerin planları arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

EXPO çalışmaları istişare içerisinde sürdürülmeli

EXPO’nun Yeşildere’de yapılmasına ilişkin ise İZTO Başkanı Özgener, “İzmir’in 2026 yılında ev sahipliği yapmaya hak kazandığı, Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’sunun(Botanik EXPO) Yeşildere’de yapılması planlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yeşildere’deki bu alan için, 2020 yılında ‘Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması’ düzenledi ve sonuçlandırdı. Söz konusu alanın, Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’su için hazırlanması planlanıyor. EXPO alanı, Unesco Tarihi Liman Kenti Alan Başkanlığı, Kemeraltı İcra Kurulu, yeni kazılar ve Profitiİlias Manastırı’nı da kesen bir bölgeyi kapsıyor. Bu alanın, tüm unsurlar ile uyumlu sürdürülebilir bir proje ile şekillenmesini önemsiyoruz. Kent merkezinde kalan EXPO alanlarının sağlıklı bir şekilde dönüşmesi için, geleceğin bugünden planlanması gerektiğine inanıyoruz. EXPO alanı için kurulacak icra kurullarının, Bakanlıklar, Valilik, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri,Odalar-Borsalar, STK’lar ve yerel halk ile istişare içerisinde olarak çalışmalarını sürdürmesi, kentimiz için büyük kazanımları beraberinde getirecektir” diye konuştu.

“Dünya EXPO’suna giden yolda önemli bir kilometre taşı”

İzmir Ticaret Borsası(İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise İzmir’in “Dünya Fuarı” olarak bilinen EXPO’ya daha önce sağlık temasıyla iki kez aday olduğunu ancak arzuladığı sonuca ulaşamadığını belirterek kentin Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’suna ev sahipliği başvurusunun onaylanmasının 2030’daki Dünya EXPO’suna giden yolda önemli bir kilometre taşı olacağına inandığını kaydetti. İzmir’in Türkiye’de süs bitkileri, çalı grubu bitkileri ve yer örtücü bitkiler üretiminde birinci sırada yer aldığının da altını çizen İTB Başkanı Kestelli, “Sektör kentimize hem önemli bir istihdam sağlıyor hem de her yıl artan ihracat rakamlarına imza atıyor. EXPO 2026 organizasyonu İzmir’in küresel anlamda tanınırlığına da önemli katkı sağlayacaktır. Ayrıca, altı ay sürecek etkinliği beş milyona yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Dolayısıyla ticaretten turizme çok sayıda sektör EXPO 2026’nın İzmir’de düzenlenmesinde olumlu anlamda fayda sağlayacaktır.

EXPO’nun bir başka faydası da İzmir’deki Oda ve Borsaların güç birliği ile yapımları süren tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine kazandıracağı ivme olacak. Bayındır Tarıma Dayalı İhtisas Çiçekçilik Organize Sanayi Bölgesi, Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim (Tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitkiler) Organize Sanayi Bölgesi ve Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgelerimizin üretim ve ihracat kapasiteleri bu organizasyonla birlikte zirve noktasına ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Türkiye, hiçbir uluslararası etkinlikte bugüne kadar sıkıntı yaşamadı

EXPO’nun yapılmasının planlandığı Yeşildere bölgesindeki kamulaştırma, kiralama ve tahsis işlemlerinin ise üç yılda bitirilmesinin mümkün olup olmayacağı noktasındaki tereddütlere ilişkin ise İTB Başkanı Kestelli, “Türkiye, bugüne kadar aldığı hiçbir uluslararası etkinlikte tesislerin yetişmemesi, organizasyonda sıkıntı yaşanması gibi sorunlarla karşılaşmadı. EXPO 2026’da da yaşanmayacağına inanıyorum. Bahçeleri ve etkinlik alanları ile altı ay boyunca misafirlerini ağırlayacak EXPO alanının, organizasyon sonrasında yaşayan bir kent parkı olarak hizmet verecek olması da yeşil alan açısından İzmir’e değer katacaktır” şeklinde konuştu.

İzmir ve Türkiye’yi dünyaya tanıtacak

Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’su önemli bir eşik olacağını vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de “Türkiye'nin hem dijitalleşme, hem de sürdürülebilirlikte iddialı bir ülke olmasını istiyoruz. Dünyayı şekillendiren Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) beyan edilen hedeflerin yakalanması başta devletimizin ve bütün paydaşların pozitif etki yaratacak doğru politikalarla sürdürülebilirlik gündemini desteklemesi ve etki yatırımlarıyla mümkün. Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin yeşil dönüşüme atıfta bulunması gerekiyor. Çünkü 21’inci yüzyılda artık önemli olan “döngüsel katma değer” yaratmak. Dünyanın en büyük küresel sürdürülebilirlik inisiyatifi Global Compact’a ilk imza atan İhracatçı Birliği olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda projeler gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında en fazla projeyi hayata geçiren kurumların başında gelen Ege İhracatçı Birlikleri olarak şeffaflık birincil ilkelerimizden biri. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde ‘2020-21 Yılları Sürdürülebilirlik Raporu’muzu tüm üyelerimiz, paydaşlarımız ve kamuoyu ile paylaştık. Kurumsal sürdürülebilirlikten, sektörel saha çalışmalarına, insan kaynağının sürdürülebilirliğinden, firmaların Sürdürülebilirlik Ur-Ge projeleriyle desteklenmesine, toplumsal cinsiyet eşitliği projelerine kadar birçok süreci yöneten EİB olarak ana hedefimiz; Sürdürülebilirlikte lider bir bölge olan Ege’yi sürdürülebilirliğin merkezi haline getirmek. Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’su (Botanik EXPO) gerek sürdürülebilirlik odaklı temasıyla hepimizin aklında beliren döngüsel şehirlere kavuşmak için ne gibi adımlar atılmalı, sürdürülebilir tasarımda planlama nasıl olmalı ve en temelde izlenmesi gereken yol haritası nedir gibi soruları ve yenilikçi projeleri gündeme getiriyor. Çünkü geleceğin şehirleri, yaşam alanları, sıfır karbon olma yolunda şekilleniyor. İzmir, süs bitkilerinde lider bir üretim üssü. Türkiye geneli süs bitkileri ve mamulleri ihracatı geçen yılı yüzde 38 artışla 147 milyon dolarla geride bıraktı. Bu sene hedef 180 milyon dolar. Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’su, İzmir ve Türkiye’de hem bitki üreticilerine hem sektörün dünyaya tanıtılması için çok değerli. Türkiye olarak Hollanda, Özbekistan, Almanya başta olmak üzere 83 ülkeye süs bitkileri gönderiyoruz. Diğer tedarikçi ülkelerdeki nakliye maliyetlerinin yüksekliği, Avrupa'nın diğer bütün sektörlerde olduğu gibi süs bitkileri ve mamulleri sektöründe de Türkiye'ye ilginin artmasına neden oldu. Böyle olumlu bir ortamda Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’su önemli bir eşik olacaktır” diye konuştu.

“İş birliği ile tereddütler giderilecektir”

EXPO’nun İzmir’in Yeşildere bölgesinde yapılmasına ilişkin oluşan tereddütlere yönelik ise EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi, “Yeşildere, uzun yıllardır kentsel dönüşüme en ihtiyacı olan lokasyonlardan birisi. Botanik EXPO sadece uluslararası bir fuar değil aynı zamanda bir kentsel yeşil dönüşüm projesi. Bu yüzden çok değerli ve büyük bir dönüm noktası. Yerel yönetim ve kamu iş birliğinde tereddütler giderilecektir” açıklamalarında bulundu.

İzmir’in dünya kenti olma yolunda bir adım daha atacak

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı da Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’sunun İzmir’de yapılacak olmasının kente bir artı değer daha kazandıracağını belirterek “Çok sayıda katılımcı ve ziyaretçi İzmir’i yakından tanıma fırsatı bulacak, yeni ticaret bağlantıları kurulacak. Bu etkinlik tartışmasız İzmir’in uluslararası tanınırlığına büyük katkı sağlayacak. EXPO 2026 kentimize kalıcı bir miras bırakacak ve bunun İzmir turizmine uzun vadeli etkilerini hep birlikte göreceğiz. Uyum İçinde Yaşamak (Living in Harmony) temasının ise İzmir’e çok yakıştığını düşünüyorum. İzmir, Anadolu’nun hoşgörüye ve karşılıklı saygıya dayanan kadim kültürünü en iyi yansıtan şehir. Kentimizde, içinde barındırdığı farklılıklarla uyum içinde bir yaşam hakim. Tıpkı ülkemizinyedi coğrafi bölgesinde farklı iklim koşullarında, birbirinden çok farklı floranın sergilediği müthiş zenginlik ve uyum gibi. İşte hem İzmir’imizin hem de ülkemizin bu çok kıymetli özelliklerini EXPO 2026 sayesinde daha fazla duyurabileceğimize ve İzmir’in dünya kenti olma yolunda bir adım daha atacağına inanıyorum” diye konuştu.

EXPO diyalog ve uzlaşı içinde gerçekleştirilebilir

EXPO’nun İzmir’in Yeşildere bölgesinde yapılmasına yönelik tereddütlere ilişkin ise ESİAD Başkanı Karabağlı, “Bu konudaki farklı düşünceler ve tereddütler, inanıyorum ki, EXPO 2026’nın ‘Uyum İçinde Yaşamak’ ana temasına yakışır şekilde giderilecektir. Böyle büyük ve uluslararası bir etkinliğin, ancak diyalog ve uzlaşı içinde gerçekleştirilebileceğini ve bunun hem kentimizin, hem ülkemizin, hem de tüm İzmirlilerin yararına olacağını hepimizin görmesi gerekiyor. Merkezi idarenin yanı sıra, Belediye ve iş dünyasıyla birlikte kentin önde gelen tüm bileşenlerinin ortak paydada buluşarak bu önemli projeye imza atacaklarına ve gerekli idari işlemlerin hızla tamamlanacağına inanıyorum. Hatta bu etkinliğin İzmir ve İzmirlilerin özelinde aslında ülkemizin ve tüm vatandaşlarımızın yararına olacağı konusunda hemfikir olunacağını ve işlemlerin ve gerekli ödemelerin üç yıldan daha kısa sürede tamamlanarak EXPO 2026 hazırlıklarının zamanlıca başlayacağını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.