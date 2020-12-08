Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen ve Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, İzmir için birlikte çalışma sözü verildi

DEVA Partisi'nin İzmir'deki kuruluş ve teşkilatlanma çalışmalarına hız veren İl Başkanı Seda Kaya Ösen ve Yönetim Kurulu, kentin siyasi hayatındaki varlığını her geçen gün hissettirirken, birbiri ardına yaptığı önemli ziyaretlerde de parti olarak izledikleri yol haritasını ortaya koyuyor.

DEVA İzmir İl Yönetimi'nin bu anlamdaki önemli faaliyetlerden birini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yapılan ziyaret oluşturdu. DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Soyer'i makamında ziyaretinde öncelikle deprem felaketi dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. DEVA Partisi'ni, İzmir İl Yönetimini ve kendilerini tanıtan Seda Kaya Ösen, "Size Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın selamlarını ve başarı dileklerini getirdik. Demokrasimizi güçlendirmek, Türkiye'mizi insan haklarına saygılı, adalet bilinci gelişmiş, daha huzurlu ve daha gelişmiş bir ülke yapmak üzere yola çıktık. Karşı karşıya olduğumuz sorunları aşabilmek için yeni bir vizyonla her alanda yeni stratejiler, programlar hazırlıyoruz" dedi.

Yerel yönetimler güçlendirilmeli

Ülke kaynaklarının yerinde, verimli ve etkin kullanılabilmesi, demokratik temsilin geliştirilmesi ve demokrasi kültürünün derinleştirilebilmesi için yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin bir zorunluluk olduğuna işaret eden Seda Kaya Ösen, "Önümüzdeki süreçte İzmir için, kentimizin her anlamda gelişmesi, yerel yönetimlere katılımın güçlendirilmesi için beraber çalışmayı arzu ederiz. Bu anlamda biz de bir siyasi parti olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazırız" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, DEVA İzmir İl Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İl Başkanı Ösen ve ekibine başarı dileklerini iletti. Başkan Soyer, "Demokrasinin olduğu her yerde yeni siyasi partiler demokrasi adına çok önemlidir. Sizler de burada üzerinize düşeni yapıyorsunuz. Girişiminizi ve çabalarınızı kutluyorum. Hayırlı olsun, yolunuz açık olsun" dedi.



