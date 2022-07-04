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İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personel alacak

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personel alacak
04 Temmuz 2022 Pazartesi 10:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere pozisyon adı, pozisyon sayıları ve başvuru nitelikleri belirtilen kadrolara uygulamalı sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Adaylar başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısında ve Tarım ve Orman Bakanlığının web sayfasında alım ilanının yayınlanmasını müteakip, Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) üzerinden e-devlet şifresiyle giriş yaparak başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle 04.07.2022 tarihinden 20.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar yapabilecektir. Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

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