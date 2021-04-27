"İzmir'in Çernobili Gaziemir'de değil Torbalı'da"

‘İzmir’in Çernobili’ tartışmasında TTO Başkanı Olgun da dahil oldu. Yapılan açıklamalara tepki koyan Olgun “Gaziemir’de 50 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bu zehri Torbalı hali hazırda soluyor. 2010’dan sonra kurşun fabrikası Torbalı’ya geldi şimdi de OSB’ye bir fabrika daha kurmak istiyorlar” dedi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası ve İzmir Barosu, Çernobil felaketinin 35. Yıl dönümünde İzmir’in Çernobil’i olarak adlandırılan, nükleer atıkların bulunduğu Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasının bulunduğu alanda dün ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Aynı zamanda konu ile ilgili olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Necip Nasır, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve yetkililer son bir haftadır üst üste açıklamalarda bulundular.

Gaziemir’de 1940’lı yıllarda kurulan Aslan Kurşun Fabrikasına, sahasında 2007 yılında tespit edilen ve yapılan soruşturma sonucunda 2013 yılında 5 milyon 79 bin 900 TL ile tarihin en büyük çevre cezası kesilmişti. 2010 yılına kadar Gaziemir’de faaliyet gösteren fabrikanın daha sonra isim değiştirerek Torbalı’da faaliyete girdiği uzun süre Türkiye’deki çevrecilerin gündeminde yer almıştı. Tüm Türkiye’de gündem olan konu son bir haftadır tekrar İzmir’in gündemine geldi.

TORBALI’YI NEDEN GÖRMÜYOR SUNUZ?

Konu ile ilgili bir açıklama da Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun’dan geldi. Açıklama yapan; TMMOB, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Belediye Başkanları ve yetkililerin açıklamalarına tepki gösteren Olgun, olayın Torbalı boyutuna ilgi çekti. Torbalı OSB’ye bir yılda iki kez akü geri dönüşüm ve kurşun işleme tesisi kurma başvurusu yapıldığını ifade Olgun “Açıklama yapan değerli başkanlarımızın çevreye olan duyarlıkları gayet iyi ama sonunu getiremiyorlar. Bu fabrika Gaziemir’den nereye taşındı? Bırakın 50 yıl öncesini Torbalı o zehri hali hazırda solumaya devam ediyor. Bu da yetmiyormuş gibi şimdi de Torbalı OSB’ye bir fabrika daha kurmak istiyorlar. Torbalı Ticaret Odası ve köy muhtarları haricinde bu olaya tepki koyan, duyarlılık gösteren yok. Herkes Gaziemir’i konuşuyor ama Torbalı’ya gelince kimseyi ortalıkta göremiyoruz. Lütfen gelin bir basın toplantısı da hep birlikte Torbalı’da düzenleyelim. ” dedi.