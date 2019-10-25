İzmir'in millileri Tunç Soyer'i ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019 Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarı sağlayan milli jimnastikçileri ve çeşitli branşlarda derece yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularını ağırladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka dalında Dünya Şampiyonu olan İbrahim Çolak, 2016 yılında olimpiyatlara artistik jimnastik dalında katılan ilk Türk jimnastikçisi unvanına sahip, bu yıl ise Avrupa üçüncüsü ve dünya beşincisi olma başarısını yakalayan Ferhat Arıcan ve Türkiye'nin olimpiyatlara gitme hakkı kazanan en genç sporcu unvanını alan Nazlı Savranbaşı'nı tebrik ederek, plaketlerini sundu.

Çiçek verdiler

Başkan Tunç Soyer'in diğer misafirleri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları oldu. Tekvando dalında büyükler kategorisinde Balkan Şampiyonu Şahin Çelebi, yıldızlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü Mehmet Efe Özdemir, okçuluk dalında Avrupa üçüncüsü Muhammed Bilal Güneri ve buz pateni minikler kategorisinde Masal Oran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le bir araya geldi. Derece yapan sporcuları tek tek tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Başkan Soyer, sporculara birer plaket verdi. Çocuk sporcu Masal Oran ise Başkan Soyer'e kendisinin ve Başkan Soyer'in yeraldığı fotoğrafların kolajından oluşan bir resim hediye ederken, ziyarete katılan tüm sporcular adına da çicek takdim etti.

Göğsümüzü kabartıyorsunuz

Ziyaret için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Tunç Soyer, "İyi ki geldiniz bugün, içim açıldı. Hepimizin göğsünü kabartıyorsunuz. Gerçekten çok mutlu oldum" dedi. Tunç Soyer, Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka dalında Dünya Şampiyonu olan İbrahim Çolak'a ise "Çok büyük gurur. Bütün milletçe iftihar ettik, bundan sonrası için de gerçekten kolaylıklar diliyorum. Dünya Şampiyonu olarak dolaşmak müthiş birşey olmalı. İzmirli olarak hepimiz gururlandık" diye konuştu. Tunç Soyer'i ziyaret eden milli sporcuların İzmir için gurur verici bir özelliği de, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'na katılacak olmaları. Olimpiyatlarda artistik jimastik dalında ilk defa dört sporcuyla temsil edilecek Türkiye'nin dört sporcusu da İzmirli.