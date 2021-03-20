İzmir iş dünyasından İstanbul Sözleşmesi tepkisi

İstanbul Sözleşmesi kararı tepkilere neden oldu. İzmir iş dünyası da karara tepki gösterdi

İzmir'in iş dünyası temsilcileri, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine tepki gösterdi. Toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinden geri adım olarak değerlendirilen bu kararı eleştiren STK Başkanları, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülsün" dedi.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri:

"Karar gözden geçirilmeli"

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik olarak atılan adımlar kapsamında, 8 yıl önce TBMM'de oybirliği ile onaylanmış ve uygulamasını son derece önemli bulduğumuz İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile çıkılmasını, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kişilik haklarının korunması, acısından ülkemizin tüm kadınlarına haksızlık olarak görmekteyiz. Demokratik standartların yükselmesinin beklendiği bu süreçte, kararın yeniden gözden geçirilmesini ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz.

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul:

"Büyük üzüntü içindeyiz"

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kadına yönelik şiddet karışışında önemli bir sığınak olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmiş olmamızdan dolayı üzüntümü ifade etmek isterim. Kadın yoğun bir sektörün bir temsilcisi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gösterilen çabanın önemini biliyor, bu konuda kadınlarımızın verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Türkiye'nin modern, demokratik bir ülke olma yolunda önemli bir mihenk taşı olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeyi bu alanda atılmış bir geri adım olarak görüyoruz.

İstanbul Sözleşmesi yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmelidir.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş:

"Kadının güçlendirilmesinde ciddi bir geri adım"

İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı, aniden ve bu konuda toplumun görüşünü, fikrini almadan, toplumsal bir mutabakat olmadan çekilmiş olmamızdan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir STK başkanı ve bir erkek olarak üzgünüm. Bu ülkenin en temel problemlerinden biri olan kadına yönelik şiddet son yıllarda bu kadar artmışken İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmaması ciddi bir problem olarak ortada dururken bu sözleşmeden toplumsal mutabakat olmadan çekilmek, cinsiyet eşitliği, kadının güçlendirilmesi mücadelesinde ciddi bir geri adımdır. Bu konuda atılan adımlar bize gösteriyor ki verilen mücadele kesinlikle sadece kadınlara bırakılacak bir mücadele değildir. Bu sebeple diyorum ki: Uygulanmadığı yönünde ciddi eleştirilere maruz kalan İstanbul Sözleşmesini aratmayacak ve kadınlarımızı şiddetten koruyacak bir Sözleşme mutlaka ortaya konmalıdır veya İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmelidir.