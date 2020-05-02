İzmir, kısıtlamanın 2'nci gününe de sessiz uyandı  

İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde sessizlik hakim oldu. Güneşli ve sıcak havaya rağmen vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte, cadde ve meydanlar boş kaldı. 

İzmir, kısıtlamanın 2'nci gününe de sessiz uyandı  
02 Mayıs 2020 Cumartesi 11:21

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde, İzmir'de cadde ve meydanlar sessizliğe büründü. Polisin uygulama noktaları oluşturarak denetim yaptığı kentte, Konak Meydanı tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasına rağmen boş kalan meydandaki tarihi Saat Kulesi güvercinleri ağırladı. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon boyu da sessiz bir gün geçirdi. Temizlik personelleri görevlerini sürdürürken, trafiğe çıkan sürücülerin izin belgeleri kontrol ediliyor.

Önceki Haber
'Koronavirüsü çocukların hayal gücüne bırakmayın'
Sonraki Haber
Altay'da Ekmekçioğlu sabırsız
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.