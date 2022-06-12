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İzmir Körfezi'nde ilk kez görüntülendi!

İZSU Genel Müdürlüğü’nün TÜBİTAK işbirliğiyle yürüttüğü Oşinografik İzleme Projesi kapsamında alınan su altı görüntüleri Körfez’deki iyileşmenin sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, İzmir Körfezi’nde ilk kez görülen “Janolus cristatus” cinsi kabuksuz deniz salyangozunun fotoğrafını çekerek Başkan Soyer’e hediye etti

İzmir Körfezi'nde ilk kez görüntülendi!
12 Haziran 2022 Pazar 14:10

İzmir Körfezi’ni yeniden yüzülebilir hale getirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK’la birlikte yürüttüğü Oşinografik İzleme Projesi kapsamında sudaki iyileşmeyi bilimsel veriler ışığında gözlemliyor. Proje kapsamında su altı görüntüleme çalışmaları da yürütülüyor. İzmir Körfezi’ndeki biyolojik çeşitliliği fotoğraflarla belgeleyen su altı fotoğrafçısı Murat Kaptan, Bostanlı kıyılarında Körfez’de ilk kez görülen Janolus cristatus” cinsi kabuksuz deniz salyangozuyla karşılaştı. Çektiği fotoğrafı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e hediye eden Kaptan, bu türün sadece temiz sularda yaşadığını, yumurtalarını bırakmış olmasının burada üreyeceği anlamına geldiğini belirterek, “Dalışlarda özellikle iç körfez bölgesinde kalan Konak ve Bostanlı’da heyecan verici görüntülerle karşılaştık. İzmir Körfezi biyolojik çeşitliliği ile şaşırtmaya devam etti” dedi.

Körfez’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Tunç Soyer ise “İzmir Körfez’i onlarca yıl sonra yeniden hayata dönüyor. Biyolojik çeşitliliğin günden güne arttığını gösteren bu gelişmeler heyecan ve mutluluk verici” diye konuştu.

Etiketler; #izmir #izmir körfezi #salyangoz #tunç soyer
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