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İzmir-Midilli turunun fiyatı belli oldu

İzmir’den Midilli’ye, yaz boyunca hafta sonları yapılacak gemi seferleri 17 Haziran’da başlıyor. İlk seferin biletleri bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak alınabilir. Ayrıca 9 Haziran Perşembe gününden itibaren İzmir Limanı’ndaki İZDENİZ satış ofisinde de bilet satışı başlayacak

İzmir-Midilli turunun fiyatı belli oldu
03 Haziran 2022 Cuma 15:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü’nün koordine edeceği İzmir-Midilli gemi seferlerinin ilki 17 Haziran Cuma günü yapılacak. Yaz boyunca her hafta cuma günleri 09.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan kalkacak 404 yolcu kapasiteli İhsan Alyanak yolcu gemisi, yaklaşık 2 saat 45 dakikalık seferle Midilli’ye varacak. Gemi, pazar günleri saat 17.30’da da Midilli’den İzmir’e hareket edecek.

İlk seferin biletleri, bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak satışa sunuldu. Ayrıca 9 Haziran Perşembe günü İzmir Alsancak Limanı’nda açılacak İZDENİZ satış ofisinde de elden bilet alınabilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0501 535 3535 numaralı telefonu arayabilir ya da midilli@izdeniz.com.tr adresine elektronik posta atabilir.

Midilli turlarından, yeşil pasaportu ve Schengen vizesi olan yurttaşlar yararlanabilecek. Gidiş-dönüş bilet ücreti 85 Euro, tek yön bilet ücreti ise 50 Euro olarak belirlendi. 7-12 yaş grubu çocuklar için yüzde 50 indirim uygulanacak. 0-6 yaş grubu çocuklar ise ücretsiz seyahat edebilecek.

İlave sefer de olabilir

İZDENİZ Genel Müdürlüğü, yolcu yoğunluğunun yüksek olması durumunda cuma ve pazar günleri günübirlik sefer programına da geçilebileceğini belirtti; buna yönelik çalışmaların yapıldığını bildirdi.

İZDENİZ yönetimi, kentte faaliyet gösteren turizm acentesi sahiplerini ve temsilcilerini de seferler hakkında bilgilendirdi. İzmir Marina’daki Nefes Restoran’da düzenlenen toplantıda, İzmir’den Midilli’ye direkt sefer ayrıcalığına ve İZDENİZ’in konforlu hizmetine dikkat çekildi. Karşılıklı görüş alışverişinin de yapıldığı organizasyonda Ege’nin iki yakası arasında köprü olacak seferlerin, deniz turizmine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Etiketler; #izmir #midilli #tur #gemi
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