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İzmir Seferihisar'da ikinci orman yangını!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Bir süre sonra Doğanbey Mahallesi ağaçlandırma sahası yakınlarında başka bir yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor

İzmir Seferihisar'da ikinci orman yangını!
22 Temmuz 2022 Cuma 12:27

İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Seferihisar'ın kırsal Beyler Mahallesi yakınlarındaki ormanda bugün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden mahalleli, durumu Seferihisar Orman İşletme Şefliğine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 6 uçak ve 30 arazöz, 6 su tankeri ve 7 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

OTLUK YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Bu arada, bugün saat 10.00 sıralarında Buca ilçesi Evka 1 Mahallesi'ndeki otluk alanda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

BİR ORMAN YANGINI DAHA ÇIKTI

İzmir'in Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi'ndeki orman yangınında söndürme çalışmaları sürerken ikinci bir yangın daha çıktı. Bu kez saat 13.30'da alevler, Doğanbey Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahası yakınındaki ormandan yükseldi.  Beyler Mahallesi'ndeki yangına müdahale eden 6 uçak, 7 helikopter ve 30 arazöz Doğanbey Mahallesi'ne kaydırılarak, alevlere 6 dakika içinde müdahale edildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #seferihisar #yangın #orman yangını
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