İzmir, şiddete karşı tek yürek: Bir gider, bin geliriz!

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde yapılan linç girişimi, İzmir'de lanetlendi. Konak Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş saldırganlara ve saldırıya zemin hazırlayanlara tepki gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Biz, bedel ödemekten korkmuyoruz. Bilmedikleri bir şey var, biz tohumuz, bir gider bin geliriz." dedi.

Halil Özcan - CHP İzmir İl Örgütü ve İYİ Parti milletvekileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri başta okmak üzere binlerce vatandaş, Konak Meydanı Kemeraltı girişinde toplandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı karşısında korkmadıklarını ifade eden CHP İl Başkanı Deniz Yücel, "Sinmediğimizi, kardeşce ve barışp içerisinde yaşamak için vatanımıza ve şehitlerimize sahip çıktığımızı göstermek için meydanlardayız. Bugün bu meydana gelerek genel başkanımıza değil demokrasimize, cumhuriyetmize yapılan hain saldırıya en güzel cevabı sizler verdiniz." diye konuştu.



Deniz Yücel

'Soylu istifa' sloganları

Konuşması sık sık 'Soylu istifa' sloganlarıyla kesilen Yücel, şöyle devam etti:

"Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı ve onun ailesine karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Bu son derece organize ve örgütlü bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir. Adına gazete denilen bir takım paçavralar da kimler Cumuriyet Halk Partilileri hedef gösterdiyse, birtakım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, Cumhuriyet Halk Partililerin şehit cenazelirine alınmaması için kimler talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa bu saldırının alt yapısını hazırlayanlar da onlardır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir bireyi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı ayakta durmaya devam edeceğiz. Gün, kızgın demiri soğutma günüyse herkes de buna göre davranmak zorunda. Ancak demiri, bugün bile kızdırma çabası içinde olan siyasileri üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Saldırının arkasındaki azmettiriciler yargı önüne çıkarılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı, daha önce sarfettikleri sözlerden dolayı derhal istifa etmelidir. Milli Savunma Bakanı'na sorumuz var; Genel Başkanımızı linç etmeye çalışan, 'O evi yakın!' diyen hainlere dönüp de 'Mesajınızı verdiniz' demek ne anlama gelmektedir? Bu nasıl bir cümledir?"



Tunç Soyer

Soyer: Hesabını soracağız

Kılıçdaroğlu'nun daha önce PKK ve yobazların saldırısına uğradığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Çünkü bu memlekette, kardeşlik, demokrasi, Mustafa Kemal, barış, emek, mücedele etmeyi gerektirir ve her seferinde bedel ödetir. Biz, bedel ödemekten korkmuyoruz. Bilmedikleri bir şey var; biz tohumuz, bir gider bin geliriz. Hele İzmir'de biz o bedeli sonuna kadar ödemeye razıyız. Çünkü biliyoruz ki önümüz aydınlık, pırıl pırıl bir gelecek. Bunları da yanlarına bırakmayacağız. Elbet hesabını soracağız." dedi.

Kırkpınar: Namussuz eller

Millet ittifakı'ndaki müttefiği CHP'ye destek olmak ve saldırıyı kınamak için alanda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ise yaptığı konuşmada "Artvin'de PKK teröristlerinin saldırısına maruz kalmış bir insana, Çubuk'ta şehit cenazesinde kalkan eller namussuzlarındır. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz, lanetliyoruz. İktidara sesleniyorum, siz saraylara erişerek muradınıza ulaşmış olabilirsiniz. Biz umutlarımızı sonsuza kadar taşıyacağız. Kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Atila Sertel

Vekillerden tepkiler

Protesto gösterisinde milletvekilleri de açıklamalarda bulundu. Vekiller, şunları söyledi:

Tacettin Bayır: Şehitler bizim, polisler bizim, kent bizim, ülke bizim, bayrak bizim, cumhuriyet bizim, önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün arkasında sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Atila Sertel: Alçakça saldırı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına değil, cumhuriyetedir, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünedir, vatanımızadır, şehitlerimizedir. Affetmek asla mümkün değildir. 'Şehit cenazelerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu almayın' diyen Süleyman Soylu, bu saatten itibaren İçişleri Bakanlığı yapamaz, yapamayacaktır, yapmamalıdır.

Kani Beko: Sayın Kılıçdaroğlu'na ve yanındaki milletvekili arkadaşlarımıza saldıran leş kargalarını lanetliyorum. Bu topraklarda eşitliğe, özgürlüğe, barışa, kardeşliğe sahip çıkmak Kılıçdaroğlu'na sahip çıkmak demektir. İşçiler de, polisler de, topraklar da, köylüler de, esnaflar da bizim. Ey saraydaki vatandaş sen kimsin?

Özcan Purçu: Dün yapılan saldırı sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na değil, tüm Türkiye'ye yapılmıştır. Buna sebep verenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, sarayda görev yapıyorlar. Yazıklar olsun. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın bakanlar, şu dilinize sahip çıkın. Siyaseti ahlakınıza göre yapın. Insanlara terörist dediler. Hepsini size iade ediyoruz.

Murat Bakan: Bu münferit bir olay değil, ilk de değil. 17 yıldır iktidarın bilerek çoğalttığı öfkenin, korkunun, ötekileştirmenin sonucudur. Bunu görmek lazım.