İzmir yine sel olup aktı

Atatürk 81'inci ölüm yıldönümünde, Büyükşehir'in düzenlediği 'Ata'ya Saygı Yürüyüşü'ne yine on binlerce İzmirli katıldı. Ata'nın 350 metrelik posteri Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81'inci ölüm yıldönümünde, "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı kortejde, binlerce kişi 350 metrelik Atatürk posterini Alsancak Limanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdı. Bayrak kortejinin arkasında, marşlar çalarak yürüyüşe katılan İzmir Büyükşehir Belediye bandosuna vatandaşların ilgisi büyük oldu.

'Rehber kabul ediyorum'

Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüşün son bulmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer günün anlam ve önemine dair tören alanında bir konuşma yaparak, "Sevgili İzmirliler, Ben Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ata'mızı, yalnızca yaptıkları ve söyledikleriyle değil, O'nun düşünce ve muhakeme dünyasıyla da anlamaya çalışıyorum. Aramızda olsaydı bugünün büyük meselelerine yaklaşımını ve nasıl çözeceğini tasavvur etmeye dikkat ediyorum. Dünyayı, yaşadıklarımızı, O'nun zihniyle izliyor, attığım her adım için O'nu rehber kabul ediyorum" dedi.

Eşitsizlikle mücadele

Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatta olsaydı güncel birçok sorunun çözümünde canla başla çalışacağını vurgulayan Başkan Soyer, şunları söyledi: "O, bugün aramızda olsaydı, biliyorum ki yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele için seferber olurdu. Bilimin, teknolojinin, yenilikçi düşüncenin, kültür ve sanatın gelişmesi için var gücüyle çalışırdı. Kadına karşı şiddete son vermek için en önde yürür, bu konuda asla taviz vermezdi. İklim krizine, havanın, suyun ve toprağın kirlenmesine, tarımın köylünün elinden alınarak büyük tekellerin işgaline izin verilmesine, canlıların ve yaşam alanlarının insan eliyle yok olmasına karşı isyan bayrağını kaldırırdı."

Yiğidim Aslanım

Başkan Soyer'in konuşmasının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlediği ve Uğur Sayınbatur'un şefliğini üstlendiği "Modern Brass Ensemble" Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti sundu. "Yiğidim Aslanım" şarkısı çalınırken, Tunç Soyer ve protokol, vatandaşlarla beraber şarkıya eşlik etti. Şarkı hep bir ağızdan söylenirken, vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.