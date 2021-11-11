İzmir’de 65 fidan toprakla buluştu

“11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında İzmir’de 65 bin fidan toprakla buluştu. Etkinlikte konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “İklimi değiştirdik, tabiatın fıtratını bozduk. Bunu geriye döndürmemiz lazım. Ağaçlar, ormanlar vazgeçilmezimiz” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyasıyla yüzbinlerce fidan toprakla buluşturuldu. 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen fidan dikim seferberliği kapsamında İzmir’de İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.



“Ormana ehemmiyet veren bir milletiz”



Bornova Yakaköy Mahallesi’nde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Kimse bir dikili ağacımız yok demesin” dedi. Konuşmasında iklim krizine dikkat çeken Vali Köşger, “2019 yılında alınan karar ile 11 Kasım Türkiye’de milli ağaçlandırma günü ilan edildi. Kararın ne kadar isabetli olduğunu bu yüksek katılımdan anlıyoruz. Her zaman olağan dönemlerde bir millet olarak yek vücut olmayı başaran bir milletiz. Biz millet olarak ormana olağanüstü kıymet veren, yaş kesen baş keser diyen bir milletiz esasında. Bizim ormana verdiğimiz ehemmiyetin neticesi olarak bunu bir ulusal gün ilan eden millet biz olduk. Yaşadığımız son dönem felaketleri biliyorsunuz. İklim değişikliği dediğimiz hadiselerden kaynaklı afetlerle karşılaşıyoruz. Sel sıcaklık artışı gibi. Son dönemde tüm dünyada gündem olan Paris Sözleşmesi ve Yeşil Mutabakat ile karşılaşıyoruz. Son 150 yıldır modern çağın kurduğu medeniyetin sonuçları. İklimi değiştirdik, tabiatın fıtratını bozduk. Bunu geriye döndürmemiz lazım, hep beraber çalışmamız lazım. Ağaçlar ormanlar vazgeçilmezimiz. İfade ettiğim gibi ormana ehemmiyet veren bir milletiz. En erken inisiyatif alan millet olmamız kaçınılmaz. Yıl sonuna kadar 20 milyon 388 bin fidan ormanlarımızla buluşacak. 84 milyon vatandaşımızın her birine 3 fidan. İzmir’de 2021 yılında 12 milyon 775 bin ağaç dikmiş olacağız. Dünya’da bir dikili ağacımız yok demesin hiçbir vatandaşımız. Onları gözümüz gibi koruyalım. Ormanlara girişle ilgili kısıtlayıcı karar almıştık, kolluk teşkilatı fevkalede gayret sarf ettiler. Ormanda usulsüz işleri engellediler. İzmirli hemşerilerimde duyarlılık gösterdiler ve gayrinizami işlerden kaçındılar. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Orman yangını olmadan atlattık İzmir’i. Daha yeşil bir ükede, daha yeşil bir Türkiye’de, hep beraber olmayı diliyorum” dedi.



Avrupa’da birinciyiz



İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise “Ağaçlandırma günü fidan dikim etkinliğimizde geleceğe nefes dünyaya nefes diyoruz. Bu bağlamda 19 lokasyonda 65 bin fidanı toprakla buluşturacağız. 2021 yılı sonuna adar 12 milyon 765 bin fidan toprakla buluşacak. Ülke olarak rekorlar kırıyoruz. FAO raporuna göre ağaçlandırma yapan ülkeler arasında Avrupa’da birinci Dünya’da altıncı sıradayız. 253 milyon fidan toprakla buluşturulacak. Dikim yapacağımız bu alanda yangına 12 Temmuz 2021’de 14:32 de ilk müdahale yapıldı. Ardından 15:00’da söndürülerek kurtarılmıştır. Dört tarafı ormanla çevrili bir alanı görüyoruz. Kahraman yangın savaşçısı arkadaşlarımızı kutluyoruz. Saha temizlenmiş sürülmüş ve dikime hazır hale getirilmiştir. Derhal yıl içinde ağaçlandırılır. Herhangi bir imar amacıyla kullanılamaz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Köşger, il protokolü üyeleri ile öğrenciler onlarca fidanı toprakla buluşturdu.