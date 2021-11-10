İzmir’de bir dakikalığına hayat durdu

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83’üncü yıl dönümünde İzmir’de anıldı

FATİH ÖZKILINÇ-Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde İzmir’de anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve protokol üyeleri de katıldı.

Vali Köşger ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saat 09.05’te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na meydanın çevresindeki vatandaşlar da araçlarından inerek eşlik etti.