İzmir’de en ucuz evler hangi ilçelerde?

Bu yılın Şubat ayında İzmir’de 5 bin 575 konut satışı gerçekleşti. İzmir genelinde satılık daire fiyatları son bir yılda ortalama yüzde 102,5 oranında artış gösterirken Şubat ayı ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 artış sergiledi

Ülke genelindeki konut satışları Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 10,5 oranında artış göstererek 97 bin 587 düzeyinde gerçekleşti. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından önce de zaten döviz kurlarındaki tırmanış nedeniyle patlayan enflasyonun etkisi konut fiyatlarına katlanarak yansıdı. Büyükşehirler başta olmak üzere ev fiyatları inanılmaz seviyelere ulaştı. 2021’in son aylarında döviz kurlarıyla birlikte inşaat maliyetleri de hızla artarken hem sıfır hem de ikinci el konut piyasasında ev fiyatları tavan yaptı. Şu ara ise savaş ve yaptırımlar nedeniyle komşu ülkelere göç eden Ukraynalılar ve Rusların yoğun ilgi gösterdiği yerlerden birisi olan Antalya’da kira fiyatları astronomik seviyelere ulaştı. Bununla birlikte sıfır konut satışlarında son dört yıldır yaşanan düşüşün devam ettiği görülüyor. Geçtiğimiz sene ikinci el konut satışları toplam satışların yüzde 69’unu oluştururken 1 milyon 30 bin 333 adede dayandı.

Diğer yandan yabancılara konut satışları Şubat ayında 4 bin 591 adet olarak gerçekleşti. Yabancılara satılan konut sayısı 2021’in tamamında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artış kaydederek 58 bin 576 adede ulaşmıştı. Pandemi sonrası tüm dünyada enflasyon rakamları yükselişe geçerken hemen her sanayi kaleminde dışa bağımlı hâle gelen Türkiye’de enflasyonun ateşi daha da yakıcı hissediliyor. Temel gıda ürünlerinde dâhi fiyatlar, dışa bağımlılıktan dolayı dövizle birlikte hareket ediyor. TUİK’in açıkladığı Şubat ayı üretici fiyat endeksi son 20 yılın zirvesine çıkarak yıllık bazda yüzde 105 oranında artış gösterdi. İzmir 3+1 satılık daire seçenekleri hâlâ en çok arananlar arasında yer alsa da fiyatlardaki artışlar bazı bölgelerde astronomik düzeye ulaştı. Bununla birlikte Şubat ayı ipotekli konut satışları bir önceki aya göre yüzde 9,4 artış sergileyerek 19 bin 888 oldu. Kredi faizlerinin suni şekilde düşük tutulmasını fırsat bilen ve yüksek enflasyon ortamında birikimlerinin değer kaybetmesini istemeyen birçok küçük yatırımcı emlak alımına yöneldi. Uzmanlar bu durumun, gayrimenkul fiyatlarında devam eden artışı besleyen önemli unsurlardan biri hâline geldiğini belirtiyorlar.

İzmir’de satılık daire fiyatları el yakıyor

İzmir’de satılık daireler son bir yılda ortalama yüzde 102,5 değer kazandı. Flatfy’ın emlak ilanları veritabanını kullanarak hazırladığı bölgesel konut fiyatları raporuna göre satılık daire fiyatları Buca’da yıllık yüzde 99,3 oranında artış sergiledi. Buca ilçesinde 3+1 daireler için Şubat ayı ortalama satış fiyatı 871.000 TL seviyelerinde oluştu. İzmir Karşıyaka’da satılık daire fiyatları geçen yıl yüzde 97,0 artış sağlarken 3+1 dairelerin Şubat ayı ortalama satış fiyatı 1.332.000 TL düzeyinde seyretti. Son dönemin gözde bölgelerinden Menemen’de satılık daire fiyatları son bir içerisinde yüzde 108,3 oranında artış kaydetti. Menemen 3+1 satılık daire Şubat ayı fiyat ortalaması 778.000 TL seviyesine ulaştı. Torbalı’da satılık daire fiyatları 2021 yılında yüzde 96,3 artış gösterirken 3+1 dairelerin Şubat ayı ortalama satış fiyatı 689.000 TL oldu. Çiğli ilçesinden satılık daire fiyatları geçtiğimiz sene içerisinde yüzde 102,7 oranında artış sağladı. Çiğli’de satılık daire ilanlarının Şubat ayı fiyat ortalaması 3+1 daireler için 814.000 TL düzeyine çıktı. Karabağlar satılık daire fiyatları yıllık bazda yüzde 95,9 oranında artış gösterirken 3+1 satılık daire ilanlarının Şubat ayı ortalama fiyatı 914.000 seviyelerinde oluştu.



İzmir’de ev kiraları yüzde 86 artış gösterdi

Kiralık daire fiyatları İzmir’de son 12 ayda ortalama yüzde 86 oranında artış sağlarken İzmir kiralık daire ilanları Şubat ayı fiyat ortalaması 3+1 daireler için 3.400 TL rakamına ulaştı. Son bir yılda kira fiyatlarının en çok artış gösterdiği ilçe Çeşme oldu.

İzmir’de Şubat ayında 5 bin 575 konut satıldı.

İzmir’de Şubat ayı konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artışla 5 bin 575 adede yükseldi. İzmir 2021 yılı konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 7,2 oranında düşüş kaydetmişti. İzmir’de yılın ikinci ayında satılan yeni konut sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 oranında artarak 1.477 adede çıkarken yeni konut satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 26,5 düzeyinde oluştu. 2021 genelinde sıfır konut satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı 26,8 düzeyinde gerçekleşmişti. TUİK tarafından açıklanan verilere göre 2021’in tamamında İzmir ilindeki belediyeler 34 bin 462 daire için yeni inşaatlara yapı ruhsatı verirken bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artışa işaret etti. 2022 Şubat ayında İzmir ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artış sergileyerek 4 bin 098 adede yükseldi.

İzmir ipotekli konut satışları yılın ikinci ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,8 oranında artış göstererek 1.235 adede yükseldi. Şubat’ta ipotekli konut satışlarının İzmir’de toplam satışlar içindeki payı yüzde 22,1 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yılın tamamında bu oran yüzde 22,6 seviyelerindeydi. İzmir genelinde diğer satış türleri kapsamında el değiştiren konutların sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,8 artarak 4 bin 340 adede çıktı.

İzmir konut satışları 2020 yılında 93 bin 457 adetle rekor kırdı. Bu rakam 2021’de 86 bin 722 adede gerileyerek yüzde 7,2 oranında düşüş kaydetti. İzmir’de 2020 yılı sıfır konut satışları 27 bin 534 adet düzeyinde gerçekleşirken 2021’de yüzde 15,7 azalma sergiledi ve 23 bin 216 adede inerek son on yılın en düşük seviyesini gördü. 2021 yılında İzmir’deki yeni konut satışlarının toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 26,8 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı tüm hızıyla devam ediyor

2022 Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,6 artış kaydederek 8 bin 777 oldu. Şubat ayı yabancılara konut satış rakamı bir önceki aya göre yüzde 9,7 artış gösterdi. Şubat’ta Türkiye’de 711 konut satın alan İran vatandaşları ilk sırada yer alırken İranlıların toplam yabancı alımları içerisindeki payı yüzde 15,3 oldu. Geçen Aynı dönemde Irak vatandaşları ülkemizde 633 konut satın alarak ikinci sırada yer aldılar. Iraklıların toplam yabancılara konut satışları içerisindeki payları yüzde 13,6 düzeyinde gerçekleşti. Ruslar Şubat ayında ülkemizde 509 konut satın aldılar ve yüzde 11,0 pay ile üçüncülüğe yerleştiler. Kazakistan vatandaşları geçen ay Türkiye’de 197 konut satın alarak dördüncü sırada yer buldular. Şubat’ta yabancılar konut satın almak için yine en çok İstanbul’u tercih ettiler. Bu dönemde yabancıların 1.958 konut aldığı İstanbul’u sırasıyla 1.099 konut ile Antalya, 288 konut ile Ankara takip etti.

En son Ocak ayı verilerine ilişkin açıklanan inşaat maliyet endeksi, aylık yüzde 15,2 artış sergilerken yıllık olarak yüzde 79,91 düzeyinde artış gösterdi. TUİK’in açıkladığı bir diğer gösterge olan inşaat malzeme endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 98,2 oranında artış kaydetti.

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