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İzmir’in beş ilçesinde sekiz gençlik kampı açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gençlere müjdelediği projelerden biri daha hayata geçiriliyor. 20 Haziran–17 Ağustos tarihleri arasında beş ilçede toplam sekiz gençlik çadır kampı düzenleniyor. 20-22 Haziran tarihleri arasında Çandarlı’da yapılacak kamp için başvurular açıldı

İzmir’in beş ilçesinde sekiz gençlik kampı açılıyor
14 Haziran 2022 Salı 15:28

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda 17-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İzmir Gençlik Festivali’nde müjdesini verdiği “Gençlik Çadır Kampları” için son hazırlıklar tamamlandı. 20 Haziran–17 Ağustos tarihleri arasında beş ilçede toplam sekiz gençlik çadır kampı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, gençleri İzmir’in eşsiz doğasıyla buluşturacak. 20-22 Haziran tarihleri arasında Çandarlı’da yapılacak kamp için başvurular başladı. Diğer kamplarla ilgili başvurular da kısa sürede açılacak.

Başvurular için Genç İzmir


Sınırlı sayıda katılımla yapılacak kamplar doğa ve deniz temalarıyla düzenlenecek. Güzelbahçe Olivelo, Dikili Çandarlı, Bergama Kozak, Alaçatı Oasis, Yamanlar Senatoryum ve Gümüldür Özdere’de toplam sekiz ayrı kamp kurulacak.
18-26 yaş arası gençlere açık olacak kamplar için başvurular www.gencizmir.com portalı üzerinden yapılabilecek. Başvurusu kabul edilen gençler, seçtikleri kamp yeri ve tarihe göre sadece çadırlarını yanlarında getirerek doğa yürüyüşleri, spor etkinlikleri, sinema gecesi, müzik etkinlikleri ve çeşitli atölyelerden ücretsiz yararlanabilecek.


Gençlik Çadır Kamplarının tarihleri şöyle;
20-22 Haziran ve 19-21 Temmuz : Çandarlı
24-25 Haziran: Olivelo Yelki
27 Haziran-2 Temmuz: Bergama Çamavlu Köyü
4-6 Temmuz: Alaçatı
29-31 Temmuz: Özdere
2-4 Ağustos: Alaçatı
15-17 Ağustos: Bergama Kozak

Etiketler; #izmir #Gençlik Kampı #izmir büyküşehir kamp
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