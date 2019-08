CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir’in Çernobil’i olarak anılan Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasının bahçesindeki nükleer atık tehlikesini Meclis’e taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın cevaplaması istemiyle verdiği önergede 12 yıldır bölgede bulunan ve kaldırılmayan nükleer atıkların son durumunu sordu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasının bahçesinde 12 yıldır kaldırılmayan ve çözümsüz bırakılan nükleer atıkları Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Beko, uzmanların 70 dönümlük fabrika alanında Türkiye’de bulunmayan Europium 152 maddesinin tespit edildiğini ve doğal radyasyonun 219 katı radyasyon ölçüldüğünü belirttiğini ve konunun tespit edilmesinden bu yana geçen 12 yıllık süreçte çözüm üretilmediğini dile getirdiklerini hatırlatarak, “İzmir’in göbeğinde tam 12 yıldır bir çözüm üretilmeden bekletilen, çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen bu utanç tablosu bir an önce kaldırılmalı” diye konuştu.

Sorular yöneltti

Nükleer atık tehlikesinin vahim boyutlara ulaştığına dikkat çeken CHP Milletvekili Kani Beko, Çevre ve Şehircilik Bakanı’na şu soruları yöneltti: “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) raporuna göre Gaziemir’de en az 12 yıldır bulunan nükleer atıklara ilişkin Bakanlığınız en son ne zaman ölçüm yapmıştır? Eğer bir ölçüm yapılmış ise, belirlenen radyasyon ölçüm sonuçları insan sağlığına zarar verecek özellikte midir? Toprağa gömülen bu nükleer atıkların temizlenmesi için bugüne kadar hangi adımlar atılmıştır? Ülkemize girişi yasak olan bu atıkların nasıl ve kimler tarafından getirildiği belirlenmiş midir? Belirlenmiş ise sorumlular hakkında hangi işlemler yapılmıştır? Sorumlular hakkında verilen bir ceza var ise bu cezanın tahsili sağlanmış mıdır? Sağlanamadıysa sebebi nedir? Radyoaktif kalıntılar ve radyasyondan dolayı bölgede kaç kişinin öldüğü ya da hastalandığı bilinmekte midir? Bölgede sağlık taraması yapılarak radyoaktiviteye bağlı hastalıklarda artış tespiti veya ülke ortalamasının üstünde sonuçlara ulaşılmış mıdır? Bu konuda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu ölümlerin ve hastalıkların sorumluluğu kapsamımda atılması planlanan adımlar nedir?”

Ranta geçit yok

CHP’li Beko, İzmir’in çevre sorunlarına her gün yenisinin eklendiğini üzülerek takip ettiklerini ifade ederek, “Yarımada’da neredeyse yerleşim alanı bırakmayacak boyuta varan Rüzgar Enerji Santralleri (RES), denizlerde balık çiftlikleri, taş ocakları ile mücadelemiz devam ederken, Selçuk’un turizm merkezi Şirince’nin yakınına kurulacak mermer ocağı izinlerinin alındığını öğreniyoruz. Bu karardan dönüldüğü yönünde AKP İzmir Milletvekilinin açıklaması var ancak bunlara güven olmaz, konunun takipçisi olacağız. Öte yandan Bergama Kozak Yaylası’ndaki altın madeninin kapasite artış izni bölgenin tamamen yok olması anlamına geliyor. Orada her türlü mücadeleyi vereceğiz. Ranta, talana, doğayı katleden AKP zihniyetine, çocuklarımızın geleceğini yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Gerek alanlarda gerekse de Meclis’te bu konularda her türlü mücadele edeceğiz. İzmir halkının bunların hepsinin farkında olduğunu ve bu zihniyetle ve bu rantçı zihniyete karşı gerekli mücadeleyi vereceğini biliyorum” diye konuştu.