DEVA Partisi İzmir 1’inci Olağan Kongresi öncesi kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Kurucu İl Başkanı Seda Kaya Ösen, Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımıyla gerçekleşecek kongrenin bir şenlik havasında geçeceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Demokrasi ve Atılım(DEVA) Partisi İzmir’de 1’inci olağan kongresini yapmaya hazırlanıyor. Kongre “İzmir’in Deva’sı Hazır” sloganıyla 20 Mart 2022 tarihinde Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda saat 14:30’da Genel Başkan Ali Babacan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Büyük kongre öncesi kentteki basın mensuplarıyla il başkanlığı binasında bir araya gelen İl Başkanı Seda Kaya Ösen, DEVA Partisi’nin ana akım bir siyasi parti olduğunu belirterek İzmir’de bir buçuk yıldan az bir sürede 27 ilçede teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

“Artık İzmir'in DEVA'sı da hazır”

DEVA Partisi İzmir 1’inci Olağan Kongresi’nin bir şenlik havasında geçeceğini dile getiren Ösen, “9 Mart 2020 de kurulan partimiz, pandemi koşullarına ve ülkemizin içinden geçtiği ekonomik darboğaza rağmen bugün Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatlanmış bir kitle partisi haline geldi. 79 ildeki ve 700’ü aşkın ilçedeki teşkilatlarımızla ve hazırladığımız eylem planlarımızla ‘Bu Pazar seçim olsa, DEVA hazır!’ diyoruz. DEVA Partisinin kuruluşu; krizlere 'yeter artık' diyerek istikrarlı günlere kavuşmak isteyen kadroların harekete geçişidir. Partimiz; etik değerlerden uzaklaşmış, demode olmuş eski siyaseti değiştirmeye kararlı gençliğin partisidir. İşte bu sebeple DEVA Partisinin kurulduğu 9 Mart 2020 günü, önümüzdeki on yıllarda Türkiye'nin dönüm noktası olarak geçecektir. Sadece kadrolarımızla değil, hazırlıklarımızla da DEVA Partisi bu pazar olacak bir seçime hazırdır. Türkiye'nin; ekonomiden-sosyal politikalara, tarımdan-dijital dönüşüme, afet planlarından-demokrasiye kadar tüm sorunları ile ilgili eylem planlarımız hazırdır. Tüm sorunlara çözümlerimiz, metotlarımız ve zaman planlarımızla beraber eylem planlarımızda açıkça belirtilmektedir. Bu hazırlığımız ve sorunlara bakış açımız, bizi diğer muhalefet partilerinden ayıran en önemli özelliğimizdir. Türkiye'nin DEVA'sı hazır olduğu gibi artık İzmir'in DEVA'sı da hazır diyoruz. Teşkilatlanan 27 ilçemiz ve kongre sürecini tamamlayan 16 ilçemiz ile İzmir il Teşkilatı olarak biz de 20 Mart da Genel Başkanımızın katılımı ile Olağan İl Kongremizi yapacağız. Baharın kapıyı araladığı bu ilk günlerde yapacağımız kongremizin bir şenlik havasında geçmesini planlıyoruz. Kurucu il yönetimi olarak sıfırdan başlayarak bizim için kapsamlı bir organizasyon yapabiliyor olmak gurur verici. Tüm İzmirlileri kongremize davet ediyoruz” dedi.

“20 yıldır kuyruk diye bir şey yoktu”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Ösen, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım araçlarında biniş ücretine zam yapılması ilişkin ise “Aslında Türkiye’nin her alanını etkileyen krizin yerel yönetimlerin maliyetlerini etkilememesi beklenemez. Sonuçta belediyelerin de bir bütçesi var, o bütçeye göre hareket etmek zorundalar. Belediyenin çok uzun zamandır ulaşım alanında zarar ettiğini takip ediyoruz. Bu zararların, son zamlarla beraber tolere edilemez hale geldiği için zam yapıldığını düşünüyoruz. Yerel yönetimlerin aldığı bu kararları genel ekonomik durumdan bağımsız değerlendiremeyiz. Herkes gibi onların da bu tarz kararlar almasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Tabi ki çok sevimsiz ama bazen başka bir çareniz de kalmıyor. Diğer illerde de bu tarz şeyler oluyor. 1990’lı yıllarda hiçbir bütçenin yapılamadığı, kimsenin enflasyonu tahmin edemediği bir dönem yaşadık. Çok üzücü ama ne yazık ki o dönemlere geri döndük gibi gözüküyor. Son 20 yıldır kuyruk diye bir şey yoktu. Özellikle Genel Başkanımızın, ekonominin patronu olduğu dönemlerde insanlar rahatlamıştı. Şu anda neredeyse insanların maaşlarına denk elektrik faturaları geliyor. O yüzden bunu yerel ve genel diye ayırmadan, genel olarak ekonominin yönetiminin başarısız olduğunun altını çizmek gerekiyor” değerlendirmelerinde bulundu.