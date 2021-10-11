İzmirli depremzedelerde buruk emsal sevinci

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan emsal artışı kararına ilişkin açıklamalarda bulunan İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “Tunç Soyer’den Allah bin kere razı olsun. Ama CHP’li meclis üyelerine hakkımı haram ediyorum” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, depremzedelerin merakla beklediği emsal artışı konusunda karar aldı. Karar doğrultusunda; Bayraklı’da 30 Ekim 2020 depremi sonrasında ağır ve orta hasarlı olarak tespit edilen yapılar ile 1998 yılındaki yönetmelik öncesi ruhsat alan veya 6306 sayılı yasayla riskli kabul edilen yapıların dönüşümü için parsel bazında başvuru yapılması halinde yüzde 20, ada bazında başvuru yapılması halinde yüzde 30 emsal artışı verilecek. Meclis toplantısı öncesinde toplantının gerçekleştiği Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi kapısında toplanan depremzedeler pankart ve sloganla yüzde 30 emsal artışı taleplerini haykırmıştı. Emsal artışı kararının ardından İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, meclis binası önünde açıklama yaptı.



Özkan’ın açıklamaları şöyle:



"BAYRAKLI İLE SINIRLI KALMAYACAK"

“Emsal artışı şu an Bayraklı ile sınırlı gibi görünüyor fakat şunu biliyoruz ki; biz bu yola İzmir olarak çıktık, İzmir olarak çıkacağız. Bununla ilgili cuma günü için Tunç başkandan söz aldık. Konu şu; Bayraklı özelinde çıkıp sonrasında eksiklikler aksaklıklar giderilerek devam edecek. Bunu hiç kimse Bayraklı ile sınırlı kalacak diye düşünmesin. Öyle bir şey yok! Bugün burada Bayraklılı var ise yarın bir gün bu konu tekrar gündem olduğunda buradaki Bayraklılılar, Karşıyakalılar için de gelecek.



SOYER’E MİNNET, MECLİS ÜYELERİNE TEPKİ

Biz içeride şunu gördük; çok acıdır ki, buradaki yüzde 70 insanın oy vermiş olduğu meclis üyelerinin ne kadar basiretsiz olduğunu gördük. Burada eğer Tunç başkan olmasa hiçbir şey yürümez. Biz, bunu istiyorduk, bekliyorduk. Bizim istediğimiz oldu. Biz olmazı başardık! Ama şunu söyleyeyim; CHP’li meclis üyelerine hakkımı haram ediyorum. İçeride konuşanları da gördük, biliyoruz. Tunç Soyer’den Allah bin kere razı olsun. Serdar Sandal başkan da bu konuyla ilgili bir duruş gösterdi, çok hızlı bir şekilde davrandı ve çok hızlı bir şekilde bugüne geldik. Şunu unutmayalım; ben bir depremzedeyim, bir emekliyim, benim evim hasarlı… Burada bir meclis üyesi, depremzedeyi görmemek için üst perdeden geçiyorsa, burayı görmüyorsa meclis üyesi olmasın, vatandaş da olmasın. Benim oyum da haram olsun. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Bayraklı Belediyesi’nin verdiği aynen geçti. Birisi itiraz ediyor orda bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. Bizim için parsel bazlı yüzde 20, ada bazlı yüzde 30. Ada bazlı çalışma çok az. Ada bazlı yapamıyoruz. Bizi ilgilendiren parsel bazlı yüzde 30’du. Daha da mutlu olacaktık çünkü cebimizden çıkacak para var bizim.



BİZ KENDİMİZİ ANLATAMADIK

Buradaki meclis üyeleri depremzede olmadığı için cebimizden çıkacak parayı bilmiyor. Geldiği meclis toplantısı başına aldığı parayı biliyor. Burada depremzede varmış kimsenin de umurunda değil zaten. 80 bin tane konut hasarlı. Bunların içinde 400 bin 500 bin insan var. Maalesef 4,5 milyonluk İzmir’de biz kendimizi anlatamadık. Maalesef oy verdiğimiz siyasi partiler de bizi anlamamış. Haklarını helal etsinler Allah büyüktür. Biz buraya geldik. Öteki ilçelerle ilgili yokuş yapabilirler. Hiç sorun değil biz herkesin evini barkını öğrenir orada da nöbet tutarız. Biz burada sabahlarız da. Bizim sabahladığımız yerin zaten farkı yok ki. Konteynır kentte sabahlayacağımıza burada sabahlarız. Uyuyamıyoruz. Kimsenin umurunda değil. Şimdi parsel bazlı yüzde 20 olan K sınırlarımız korunarak bu zamana kadar almış olduğumuz hakların üzerine yüzde 20. Bunun hesabını yapıyorlar zaten yüzde 30-40 vermiş gibi.



BİZ GERÇEĞİ BİLİYORUZ

Eğer halkçıysanız genel başkanınız gelinceye kadar talimat bekleyeceğinize 11 aydır zaten bunu yapardınız. Bize kendinizi övemeyin. Biz gerçeği biliyoruz zaten. Biz aptal değiliz. Biz depremzedeyiz bizim aklımızla oynamayın. Gönlü kırılanlar bizzat bir zahmet buyurup derneğimize gelsin. Meclis üyelerinden bugüne kadar derneğe iki üç kişi geldi. O gelen de zaten konuyu yanlış anlamış yanlış konuştu. Gelmeseymiş daha iyiymiş. Boşu boşuna şekil yapmayalım. Biz depremzedeyiz kardeşim. Depremin birinci ayında Yunanistan’da bizimle beraberdi. Yardım veriyorlardı. Şimdi artistlik yapmayalım. İnsan olan herkes depremin birinci ayında bizimle beraberdi. Birinci aydan sonra biz yok ettiler. Gündemde kalalım diye izim yapmadığımız kalmadı. Kendisini halkçı kabul eden insanlara ulaşmak için neler yaptık.”

