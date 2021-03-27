İzmirli depremzedelerden açıklama: Sözünüzü tutun

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndaki depremzedelerden bir kısmı, alanın park olması için eylem yaptı. Basın açıklamasını okuyan Emine Yücel, "Rıza Bey'de oluşturulacak farkındalık alanı, net bir şekilde kamu yararınadır. Tüm İzmirlilerin alanı olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenerek Rıza Bey alanının söz verildiği gibi deprem farkındalık alanı olarak düzenlenmesini istiyoruz" dedi

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 118 kişi hayatını kaybederken, en fazla can kaybı ise Rıza Bey Apartmanı’nda yaşandı. 10’u çocuk toplam 37 kişinin hayatını kaybettiği apartmandaki depremzedeler, bir kez daha toplanarak Rıza Bey Apartmanı’nın park olmasını istedi. Ellerinde pankart ve dövizlerle binanın bulunduğu alanda toplanan depremzedeler, bölgenin park olarak kullanılacağının açıkladığını ancak planda değişikliği yapılarak alanın yeniden apartman olacağını savundu.

'GİZLENEN BU RAPORU BİZ DE DEPREMDEN SONRA ÖĞRENDİK'

Basın açıklamasını okuyan Emine Yücel, binanın 3’üncü derecede riskli olduğunu ve bunu depremin ardından öğrendiklerini söyledi. Yücel, "Rıza Bey Apartmanı’nda 2005 yılında epoksi işlemi yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerine epoksi denilen bir madde ile sözde güçlendirme işlemi yapıldığı söyleniyor. Ancak bunun için alınmış bir ruhsat olup olmadığını bilmiyoruz. 2012 yılında tekrar deprem sonrası bina yönetiminin başvurusuyla Bayraklı Belediyesi’nden alınan raporda, binanın kolon kiriş bağlantılarında ayrılmalar olduğu, düz demir kullanıldığı, beton kalitesinin çok düşük olduğu ve binanın 3’üncü derece riskli olduğu belirtilerek zemin etüdünün hemen yapılması için, binadaki kat maliklerinin ortak karar alması tavsiye edilmiş. Ancak bununla ilgili herhangi de işlem yapılmamış. Gizlenen bu raporu biz de depremden sonra öğrendik" dedi.

Rıza Bey Apartmanı’nın bulunduğu alana park yapılması isteklerini yineleyen Yücel, "Bölgenin deprem farkındalık alanı olarak kullanılacağı resmen açıklanmasına rağmen planın değiştiğini öğrendik. Binayı tekrar yaparak önündeki kaldırıma anıt yapmak, çocukların hayatlarını kaybettiği bu alanda ihmalin ve vurdumduymazlığın ödüllendirilmesidir. Rıza Bey’de oluşturulacak farkındalık alanı, net bir şekilde kamu yararınadır. Tüm İzmirlilerin alanı olacaktır. Bu alandan ev sahibi olacak hak sahipleri zaten bu bölgeden evlerini alabilecekken, bunu çarpıtarak mağduriyet algısı yaratmaya çalışmaktadırlar. İsteğimiz; 3 bina arsalarının birleştirilmesi ile oluşturulan K-1 parselinde Rıza Bey Apartman temelinin bulunduğu sadece 450 m2’lik kısmın farkındalık alanı olmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenerek Rıza Bey alanının söz verildiği gibi deprem farkındalık alanı olarak düzenlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.