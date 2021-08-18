İzmirli iş kadınlarından Türkiye’de bir ilk: Anadolu kadınları GİFED çatısı altında birleşti

Türkiye genelindeki 8 iş kadını derneği bir ilki başararak İZİKAD öncülüğünde Türkiye’nin ilk Girişimci İş Kadınları Federasyonu(GİFED)’nu kurdu. İzmir’de gerçekleştirilen GİFED tanıtım toplantısında konuşan GİFED Kurucu Başkanı Huriye Serter, Anadolu kadının gücünü göstermek istediklerini belirterek “GİFED bir Anadolu kadın hareketidir” dedi.

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye’deki 8 iş kadını derneği, İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) öncülüğünde Türkiye’nin ilk Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nu (GİFED) kurdu. “Ülkemiz, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşama katkısını sağlamayı başarabildiği ölçüde güçlü olacaktır” mottosuyla yola çıkan 8 derneğin birleştiği GİFED’in tanıtım toplantısı Swissotel’de gerçekleştirildi. Tanıtım toplantısına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, GİFED Kurucu Başkanı Huriye Serter ve çok sayıda iş kadını katıldı.



Türkiye’de bir ilk

Tanıtım toplantısının konuşan GİFED Kurucu Başkanı Huriye Serter, “Çok heyecanlıyız. 2016’da İZİKAD’da bir hayal kurduk, o hayalin gerçeğe dönüştüğünü görmek bizi çok heyecanlandırıyor. Türkiye’de bir ilk yaşıyoruz. İlk kez iş kadınları örgütlendi, dernekler bir çatı altında örgütlendi ve GİFED kurulmuş oldu. Ülkemize, ekonomimize, dünyaya hayırlı olsun. Bundan sonra bizi takip edin. Yolumuza; kadınlarımız için, Türkiye için, dünya için devam edeceğiz. GİFED bir Anadolu kadın hareketidir. Anadolu’daki kadının gücünü göstermek istiyoruz. O kadar güçlü kadınlar var ki herkese örnek olsun istiyoruz. Ancak bu şekilde daha iyi daha barış dolu bir dünyaya erişeceğimizi düşünüyoruz. Ülkemizde pek çok kadın sorunu var. Bunların üstesinden gelebilmek için örgütlenmemiz gerekiyor” dedi.



Serter, iş kadınlarının yeni hedefini açıkladı

Kadınların karar mekanizmalarında daha fazla yer alması gerektiğini kaydeden Serter, “Güçlü politikalar üreteceğimize inanıyoruz, sesimizin daha gür çıkacağı kesin. Başarılı kadınları da görünür kılmak istiyoruz, genç kızlarımıza rol model olmalarını istiyoruz. Bizim istediğimiz; kadınlar artık karar masalarına otursun. Siyasette, sivil toplumda, iş dünyasında tüm kadınların eşit bir biçimde yer almasını sağlamak. Bunu kadınlar ve erkekler olarak birlikte başaracağız. GİFED de bu noktada çalışmalarını sürdürecek. GİFED’i kurmak İZİKAD için çok cesur bir adımdı. Böyle bir vizyona ortaklık ettikleri için tüm İZİKAD üyelerine teşekkür ediyorum. GİFED olarak çok doğru işlere imza atacağız. Ne yapıyorsak Atatürk ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda yapacağız. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Neden 4 yıl sonra konfederasyonu konuşuyor olmayalım? İnşallah birkaç yıl sonra bunun da müjdesini veririz. İzmir’in yerel yönetimleriyle, basınıyla, sivil toplumuyla, İZİKAD’ın yaktığı kıvılcım ateşlensin. GİFED, Türkiye’nin bir federasyonu. Yolumuz açık olsun” diye konuştu.





“Gurur duyuyorum”

İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ise, “Erkeklerin egemen olduğu tarımın kooperatifleşme alanında Türkiye’de erkekler tarafından seçilmiş ve söz sahibi olmuş bir kadın olarak buradayım ve gurur duyuyorum. Kadın ve erkeğin bir araya gelerek bu medeniyeti yürütmesi derdindeyiz. O yüzden kadınları destekliyoruz” dedi.





Kadın hareketinin öncüleri umut veriyor

İzmir’in, ilk kadın hareketinin başladığı öncü bir kadın şehri olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de “Sekiz farklı şehirde bulunan iş kadınları derneklerinin tek bir çatı altında toplanmasıyla oluşturulan Girişimci İş Kadınları Federasyonu’nun İzmir’de kurulması ve kamuoyuna duyurulmasını son derece önemli ve anlamlı buluyorum. Bu girişim başta kadın istihdamı olmak üzere yerelde edinilen tecrübenin ulusala taşınmasıyla kadınların toplumun her alanında görünürlüğünü artıracak ve çok önemli adımlar atılmasına imkân verecek. Türkiye’de kadınların yaşadığı sorunlar sadece ekonomik alanda baş göstermiyor, kadın istihdamının artmasıyla yaşamın her alanında güçlenen kadınlar, örgütlü hareket etmenin getirdiği dayanışma ve mücadele ruhuyla toplumsal umudu taşımaya devam ediyor. Kadının toplumda eşit ve adil şekilde yer almasına katkı sunan kadın hareketinin öncüleri, iş kadınları, girişimciler geleceğe dair hepimizi umutlandırıyor” diye konuştu.



Soyer’den tam destek

Mayasında kadın düşüncesinin ve rolünün olmadığı bir toplumun eşit, adil ve özgür bir toplum olamayacağını kaydeden Soyer, “Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşadığı tüm sorunların çözümünde elimizi taşın altına sokmaya ve bu mücadeleyi daha da büyütmek konusunda desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





8 dernek bir federasyon

Kurucu başkanlığını Huriye Serter’in yaptığı GİFED; İZİKAD’ın yanı sıra Adana İş Kadınları Derneği, Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği, Aydın İş Kadınları Derneği, Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği, Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği, Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nden oluşuyor.