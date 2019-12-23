İzmirli ortaokul öğrencisinden, mülteci çocuklar için yardım kampanyası

Güzelbahçe'de, ortaokul öğrencisi Yiğit Kaan Kızlıer (13), ihtiyaç sahipleri için 'Çocuklar üşümesin' kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında toplanan kıyafetleri, mülteci çocuklara ulaştıracaklarını belirten Kızlıer, "Herkesi kampanyaya destek olmaya çağırıyorum" dedi.

Güzelbahçe'de yaşayan, ortaokul öğrencisi Yiğit Kaan Kızlıer, havanın soğuması nedeniyle kıyafet ihtiyacı olan mülteci çocuklar için yardım kampanyası başlattı. 'Çocuklar üşümesin' kampanyası için afişler bastıran Kızlıer, sosyal medyadan da destek çağrısında bulundu. Yaklaşık 4 hafta boyunca toplanacak olan kıyafetler, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılacak. Kıyafetlerin, Bademler Doğal Yaşam Merkezi'nde toplanacağını belirten Kızlıer, "Konak ve Alsancak civarında üzerlerinde kıyafet olmadan cam silen çocuklar gördüm ve bu durum beni çok etkiledi. Ben de onlara yardımcı olmam gerektiğini düşünerek, 'Çocuklar üşümesin' kampanyasını başlattım. Kampanya fikrimi, içinde bulunduğum 'cocukdostu.org' isimli meclise söyledim. Onlar da seve seve yardım edebileceklerini iletti. Sosyal medya üzerinden ve bastırdığımız broşürlerle projemizi insanlara duyurduk, kıyafetler gelmeye başladı. Gelen ürünleri Bademler Doğal Yaşam Merkezi'nde biriktiriyoruz" diye konuştu.

Hayat paylaştıkça güzel

İzmir'in yanı sıra başka şehirlerden de kıyafet yardımları yapıldığını belirten Yiğit Kaan Kızlıer, "4 hafta boyunca kıyafet topladıktan sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başlayacağız. Telefonla bize ulaşan insanlar var. Sadece İzmir'den değil başka illerden de kargoyla kıyafetler geliyor. Öğretmen olan anne ve babamın öğrencileri de kampanyaya destek verdi. Vicdan sahibi herkesi bu kampanyaya destek olmaya çağırıyorum. Hayat, paylaştıkça güzel. Çocuklara destek olalım ki çocuklar üşümesin" dedi. Vedat Kızler ise oğlunun başlattığı kampanyayla ilgili, "Bu projeye 7'den 70'e herkesin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çocuklar, soğuk havalarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi verirken, bizim de onlara destek olmamız lazım. Bunun yanı sıra çocuklarımızın bu şekilde duyarlı olmaları çok sevindirici. 'Çocuklar üşümesin' kampanyasıyla ihtiyaç sahibi çocuklar kıyafete kavuşurken, bizim çocuklarımız da empati yeteneği kazanıyor" diye konuştu.



