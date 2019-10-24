İzmirli sanatseverler Ekim Geçidi sergisinde buluştu

Ressam Gülsün Erbil tarafından 18'incisi gerçekleştirilen Ekim Geçidi karma sergisi İzmirli sanatseverleri buluşturdu.

Teos Lions Kulübü ve İZKA İnşaat işbirliğiyle, İZKA Port Showroom alanında gerçekleştirilen sergiye Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, TEOS Lions Kulübü Başkanı Selma McCain, İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Çamlaraltı Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Engin Dirikal'ın da aralarında bulunduğu seçkin bir davetli grubu katıldı. Serginin açılışında konuşan TEOS Lions Kulübü Başkanı Selma McCain, desteklerinden ötürü Çamlaraltı Koleji'ne ve sergide emeği geçen herkese teşekkür ederek, Lions ailesi olarak sanata ve sanatçıya verdikleri değerin önemine dikkat çekti. Ressam Gülsün Erbil, bu yıl 18'incisi gerekleştirilen Ekim Geçidi karma sergisinin Atatürk ve Cumhuriyet'e saygı duruşu niteliğinde olduğunu belirterek, sergide toplam 110 eserin beğeniye sunulduğunu söyledi. Erbil, serginin, bu yıl Ekim ve Kasım aylarında toplam 10 şehirde sanatseverlerle buluşacağını dile getirdi. Açılış töreninde konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da, sanatın bir topluma kazandırdığı önemli değerler olduğuna dikkat çekti. Tugay, "Ekim Geçidi sergisi 18 yıldır düzenleniyor ve çok değerli sanatçıların eserlerini bizlerle buluşturuyor. İzmir, gücünü tarihi ve köklerinden alan yapısıyla sanata olan ilgisiyle tanınan bir şehir. Akdeniz'in sıcak kültürünü en iyi yansıtan şehirlerden biri. Bu nedenle Karşıyaka Belediyesi olarak Türkiye'de örnek gösterilecek bir sergi sarayının yapımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. 24 Ekim'e kadar açık kalan sergide yer alan 110 eser sanatseverlerin büyük beğenisiyle karşılandı.