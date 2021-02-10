İzmirliler dikkat! Soğuk havalar kapıda

İzmir'de etkili olan ılık ve yağışlı hava yerini soğuk havalara bırakacak

Soğuk havalar kapıda. Son günlerde İzmir'de güneşli, yağmurlu ılık bir hava etkisini sürdürüyor.

Ancak soğuk havalar geliyor. Sıcaklıklar birden bire azalacak. Meteorolojiden alınan bilgiye göre pazar gününden itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak.

Bugün 18 yarın da 19 dereceyi görecek olan İzmir'de pazar günü ise sıcaklık 8 dereceye düşecek. Pazartesi günü ise karla karışık yağmur bekleniyor ve sıcaklık en yüksek 5 derece olarak hissedilecek.

Salı ve çarşamba günü ise her ne kadar güneş olsa da sıcaklık en fazla 4 derece olacak.