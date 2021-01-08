Kanal Ege yayında

Türkiye'nin ve Ege'nin yeni televizyon kanalı Kanal Ege, 'Tarafsız Haber' sloganıyla 31 Aralık 2020'de yayın hayatına başladı

Kanal Ege haber, insan, yaşam ve hayata dair tüm konuları ekrana taşıyacak. Sadece İzmir'in değil tüm Ege Bölgesi ve Türkiye'nin sesi olacak.Kanal Ege haber bültenlerinin dışında; yaşam,kadın, sağlık, siyaset, ekonomi,çevre ve spor gibi 'Hayata Dair Her Şey'ile hayata dokunacak.

Ankara'nın deneyimli kadrosu İzmir'de

31 Aralık 2020 günü yayın hayatına başlayan Kanal Ege'nin yönetim kadrosu da dikkat çekiyor. Ankara'nın ve İzmir'in önemli gazetecilerinden oluşan deneyimli kadronun başında Genel Yayın Yönetmeni usta gazeteci Kenan Macit bulunuyor. Haber ve Program Koordinatörlüğünde ise deneyimli televizyoncu TRT Haber Dairesi Başkan Vekilliği yapan Yıldıray Arslan, Doğan Medya Grubundan Medya ve Grup Başkanı Bedri Akkerman, Prodüksiyon hizmetlerinin başında TRT Baş Kameramanı Necmi Kacar, Kurgu şefliğinde TRT Kurgu Montaj'dan Simge Derinsu, Program Müdürlüğünde TRT ve Özel televizyonlarda görev yapan Esra Kavrukkoca ve Özel TV'lerde görev alan Haber Müdür yardımcılığında Burcu Cingöz bulunuyor.

Hangi platformlarda yer alacak?

Bölge'nin ve Türkiye'nin tarafsız haber kanalı Kanal Ege, Türksat Digitürk paketi, D-Smart, Turkcell TV, Vodafone TV ve bunların yanısıra Yurtdışında 12 ülkenin platformlarında yer alacak.