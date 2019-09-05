Karabağlar Belediyesi Fuar'da

Bu yıl kapılarını 88’inci kez açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda, Karabağlar Belediyesi 3 No’lu holde yerini alacak.

Standa gelen ziyaretçilere, Karabağlar Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar ile gerçekleştireceği projeler hakkında bilgiler de verilecek. Türkiye’nin en önemli fuarlarından biri olan ve 6 Eylül’de kapılarını 88’inci kez açacak olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nda Karabağlar Belediyesi standı da yer alacak. Belediyenin standında etkinlikler ve projelerin yanı sıra hayata geçirdiği çalışmalar da vatandaşlarla paylaşılacak. Ayrıca belediyenin yaptığı çalışmaları anlatan Karabağlar dergisi ile el broşürleri de ziyaretçilere dağıtılacak.

Fuara çok önem veriyoruz

Kurulduğu günden bu yana İzmir ve Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlayan İzmir Enternasyonal Fuarı’na büyük önem verdiklerini belirten Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, tüm İzmirlileri belediyenin standına davet etti. Selvitopu ayrıca, her yıl bu fuarda yer alacaklarının da altını çizdi.

Kavacık üzümü ikram edilecek

Modern bir dizayn ile tasarımları yapılan Karabağlar Belediyesi standına gelen konuklara ayrıca 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kavacık Üzüm Festivali hakkında da bilgiler verilecek ve Kavacık Köyü’nün dünyaca ünlü üzümü ikram edilecek.